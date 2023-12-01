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Законодательство РК

Газопровод в Атырауской области вернут в госсобственность

кабинет министров Фото: primeminister.kz
На Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопрос возврата незаконно приобретенных активов в сфере транспортировки товарного газа, сообщает Zakon.kz.

В результате проведенной Генпрокуратурой РК проверки установлено, что в 2021 году частная компания приобрела в Атырауской области газопровод протяженностью свыше 200 м по заниженной стоимости и с многочисленными нарушениями. В частности, нарушена норма закона о приоритетном праве национального оператора АО "НК "QazaqGaz" на приобретение объектов газоснабжения.

Комиссия приняла решение направить соответствующие материалы в суд для признания сделки по передаче газопровода недействительной и возврата актива в собственность государства. В дальнейшем его планируется использовать для газоснабжения крупных промышленных предприятий региона.

Премьер-министр подчеркнул, что аналогичную работу нужно провести и по ряду других предприятий, где сложилась похожая ситуация.

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 28 ноября рассказал, что мешает развитию дорожной отрасли в Казахстане. По его словам, казахстанцы в первую очередь жалуются на некачественный ремонт автодорог.

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