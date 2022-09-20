В Конаеве задержали подозреваемого в двух изнасилованиях

В Конаеве полицейские задержали подозреваемого в двух изнасилованиях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали обе жертвы, во время нападения подозреваемый был под воздействием наркотического средства.

В полицию поступили заявления от двух женщин, в которых они сообщили, что подверглись нападению малознакомого им мужчины.

В первом случае подозреваемый позвал 40-летнюю женщину помочь с уборкой дома. После этого он напал на нее и вступил против ее воли в половой контакт. Во втором эпизоде жертвой насильника едва не стала 41-летняя женщина. ДП Алматинской области

Подозреваемый взят под стражу.

31 июля в Алматинской области несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили.