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Установлена личность водителя, сбившего насмерть ребенка в Талгарском районе

Установлена личность водителя, сбившего насмерть ребенка в Талгарском районе Фото: pixabay
Стало известно, кто совершил смертельный наезд на ребенка в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата Талгара, водитель – 24-летний гражданин Кыргызстана, получивший вид на жительство.

Трагедия произошла 19 сентября в 18:45. Водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген – Алматы, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

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