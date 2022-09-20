Установлена личность водителя, сбившего насмерть ребенка в Талгарском районе

Стало известно, кто совершил смертельный наезд на ребенка в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата Талгара, водитель – 24-летний гражданин Кыргызстана, получивший вид на жительство.

Трагедия произошла 19 сентября в 18:45. Водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген – Алматы, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.