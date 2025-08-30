#АЭС в Казахстане
Происшествия

Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 21:10 Фото: Zakon.kz
Смертельный наезд на ребенка произошел в Атырауской области. Инцидент случился 30 августа в 13:30 на улице Центральная в селе Таскала, сообщает Zakon.kz.

По данным портала mgorod.kz, в Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что водитель автобуса Toyota Coaster наехал на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу в районе автобусной остановки "Школа".

От полученных травм ребенок скончался по пути в больницу. По факту идет досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что женщина выбежала на объездную дорогу в Алматы и погибла под колесами машины. По информации нашего корреспондента, инцидент случился сразу за развязкой ВОАД с улицей Толе би.

Аксинья Титова
