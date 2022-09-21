"Астана Моторс" стала официальным дистрибьютором Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover объявил о партнерстве с компанией British Motors Kazakhstan (входит в состав компании "Астана Моторс") в качестве официального дистрибьютора в Казахстане. Дистрибьюторское соглашение было подписано 1 сентября.

Бекнур Несипбаев, генеральный директор компании "Астана Моторс", заявил: "Мы рады представлять Jaguar Land Rover в качестве официального дистрибьютора в Казахстане".

Персонал, обеспечивающий работу наших центров, сделает все возможное, чтобы компании Jaguar Land Rover и British Motors Kazakhstan оставались олицетворением непревзойденных показателей продаж и качественного послепродажного обслуживания. Как дилер Jaguar Land Rover мы работаем с 2017 года, головной офис в Великобритании знает компанию "Астана Моторс" и наши возможности. В качестве официального дистрибьютора мы будем напрямую получать автомобили и запасные части не только для Алматы, но и для наших партнеров в Астане. Следующим шагом станет расширение портфолио представленных в дилерских центрах моделей и создание высокого уровня сервиса для новых и постоянных клиентов. Бекнур Несипбаев

Фото: "Астана Моторс"

Компания British Motors Kazakhstan предложит казахстанским покупателям актуальный модельный ряд Land Rover, который включает в себя новый Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Land Rover Defender, а также потрясающую линейку Jaguar, в которую входят Jaguar F-PACE, Jaguar E-PACE и Jaguar F-TYPE. Позже к этому впечатляющему модельному ряду присоединится самый желанный, технически совершенный и динамичный автомобиль в линейке – новый Range Rover Sport в третьем поколении.

Команда компании British Motors Kazakhstan проделала огромную работу, которая доказывает ее неустанное стремление к совершенству в стандартах обслуживания наших двух современных и роскошных брендов в Казахстане. Мы с нетерпением ждем, когда наши клиенты получат возможность знакомиться и взаимодействовать с брендом на самом высоком в мире уровне, и хотим подчеркнуть значимость Казахстана в Jaguar Land Rover и поддержку наших партнеров в компании British Motors. Брюс Робертсон, управляющий директор компании Jaguar Land Rover MENA (регионы Ближнего Востока и Северной Африки)

Фото: "Астана Моторс"

Напомним, компания "Астана Моторс" подписала дилерское соглашение с брендами Jaguar Land Rover в июне 2017 года. В апреле 2019 года состоялось торжественное открытие нового дилерского центра на проспекте аль-Фараби. В 2021 году в Казахстане было продано около 300 автомобилей Jaguar Land Rover.

Компания "Астана Моторс" уделяет большое внимание развитию и поддержке дилерской сети, а передовые технологии, непревзойденный уровень сервиса и высококвалифицированный штат стали неотъемлемой частью успеха брендов Jaguar Land Rover по всему миру.