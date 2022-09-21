Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Астана Моторс" стала официальным дистрибьютором Jaguar Land Rover

соглашение авто Казахстан Фото: "Астана Моторс"
Jaguar Land Rover объявил о партнерстве с компанией British Motors Kazakhstan (входит в состав компании "Астана Моторс") в качестве официального дистрибьютора в Казахстане. Дистрибьюторское соглашение было подписано 1 сентября.

Бекнур Несипбаев, генеральный директор компании "Астана Моторс", заявил: "Мы рады представлять Jaguar Land Rover в качестве официального дистрибьютора в Казахстане".

Персонал, обеспечивающий работу наших центров, сделает все возможное, чтобы компании Jaguar Land Rover и British Motors Kazakhstan оставались олицетворением непревзойденных показателей продаж и качественного послепродажного обслуживания. Как дилер Jaguar Land Rover мы работаем с 2017 года, головной офис в Великобритании знает компанию "Астана Моторс" и наши возможности. В качестве официального дистрибьютора мы будем напрямую получать автомобили и запасные части не только для Алматы, но и для наших партнеров в Астане. Следующим шагом станет расширение портфолио представленных в дилерских центрах моделей и создание высокого уровня сервиса для новых и постоянных клиентов.Бекнур Несипбаев

соглашение авто Казахстан

Фото: "Астана Моторс"

Компания British Motors Kazakhstan предложит казахстанским покупателям актуальный модельный ряд Land Rover, который включает в себя новый Range Rover, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Land Rover Defender, а также потрясающую линейку Jaguar, в которую входят Jaguar F-PACE, Jaguar E-PACE и Jaguar F-TYPE. Позже к этому впечатляющему модельному ряду присоединится самый желанный, технически совершенный и динамичный автомобиль в линейке – новый Range Rover Sport в третьем поколении.

Команда компании British Motors Kazakhstan проделала огромную работу, которая доказывает ее неустанное стремление к совершенству в стандартах обслуживания наших двух современных и роскошных брендов в Казахстане. Мы с нетерпением ждем, когда наши клиенты получат возможность знакомиться и взаимодействовать с брендом на самом высоком в мире уровне, и хотим подчеркнуть значимость Казахстана в Jaguar Land Rover и поддержку наших партнеров в компании British Motors.Брюс Робертсон, управляющий директор компании Jaguar Land Rover MENA (регионы Ближнего Востока и Северной Африки)

Казахстан авто соглашение

Фото: "Астана Моторс"

Напомним, компания "Астана Моторс" подписала дилерское соглашение с брендами Jaguar Land Rover в июне 2017 года. В апреле 2019 года состоялось торжественное открытие нового дилерского центра на проспекте аль-Фараби. В 2021 году в Казахстане было продано около 300 автомобилей Jaguar Land Rover.

Компания "Астана Моторс" уделяет большое внимание развитию и поддержке дилерской сети, а передовые технологии, непревзойденный уровень сервиса и высококвалифицированный штат стали неотъемлемой частью успеха брендов Jaguar Land Rover по всему миру.

Читайте также

20 тонн пива пытались вывезти контрабандой из Казахстана

Air Astana впервые провела тяжелую форму обслуживания С2-check

В Алматы 2 района остались без воды из-за аварии на водоводе

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
курсы валют
Курсы валют на 20 cентября в обменниках Казахстана
возврат в госсобственность
Некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления