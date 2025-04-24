Казахстанские автомобили стали доступнее в апреле

Официальный дистрибьютор JAC в Казахстане, компания JAC Motors Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur, объявила о снижении цен на весь модельный ряд одного из старейших автомобильных брендов Китая.

Снижение цен приурочено ко Дню рождения Allur, в этом году компании исполняется 22 года.

Согласно данным "Қазақстанның Автокөлік Одағы", по итогам 2024 года бренд JAC вошел в пятерку самых продаваемых на рынке, что свидетельствует о высоком спросе на надежные и доступные модели.

Бестселлер бренда JAC – модель J7, в 2024 году была реализована в количестве более 4 тысяч автомобилей, что подчеркивает доверие казахстанских потребителей.Обновленная стоимость автомобиля стартует от 9 290 000 тенге.

Фото: Jac

Народный кроссовер S3 Pro в истории которого есть пробеги свыше 1 миллиона километров без капитального ремонта, стал еще доступнее. На данную модель ценники начинаются от 8 590 000 тенге.

Фото: Jac

Самая вместительная модель этого бренда – семиместный JS8 начинается от 12 490 000 тенге.

Фото: Jac

JAC Motors Qazaqstan отмечает, что автомобили доступны по программам льготного автокредитования, в том числе с первоначальным взносом от 10%, подробнее на официальном сайте JAC.

Также стало известно, что компания JAC Motors Qazaqstan получила высшее признание на мировом уровне, став лучшим глобальным дистрибьютором бренда JAC по итогам 2024 года.

Данная награда стала свидетельством международного признания и устойчивого роста ключевых показателей: расширения дилерской сети, увеличения продаж и улучшения качества клиентского сервиса.

Узнать подробности о других моделях, комплектациях и новых условиях можно на официальном сайте JAC Motors Qazaqstan и по короткому номеру 757.