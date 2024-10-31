"Астана Моторс" запустила в Алматы завод мультимедийных систем для автомобилей

30 октября состоялась официальная церемония запуска завода Kazakhstan Mobility Engineering. Предприятие входит в состав компании "Астана Моторс".

В мероприятии приняли участие министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев, CEO компании Motrex Ким ДжунСон, основатель "Астана Моторс" Нурлан Смагулов и CEO компании Бекнур Несипбаев.

В апреле прошлого года компания "Астана Моторс" подписала меморандум о сотрудничестве с Motrex Co Ltd. – глобальным поставщиком мультимедийных систем для Hyundai и Kia по всему миру. В результате было создано совместное предприятие "Астана Моторс" и Motrex — завод Kazakhstan Mobility Engineering по производству мультимедийных систем. А уже в сентябре 2024 года состоялось техническое открытие завода. Первая партия электронного аудио- и видеооборудования уже передана на завод Hyundai Trans Kazakhstan. Отметим, что в меню мультимедиа интегрирован казахский язык.

Фото: Астана Моторс

Уверенность в том, что запуск завода – это ценный вклад в укрепление сотрудничества двух стран выразил Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

"Мультимедийные системы – это высокоточное производство, требующее компетенций первоклассных специалистов в области цифровых технологий, в инженерном деле. Наша ключевая цель – создание цикла производства с высокой долей локализации", — отметил Шарлапаев в своем выступлении.

Фото: Астана Моторс

Важность локального производства отметил и CEO компании Motrex Ким ДжунСон.

"Наша цель – тесное сотрудничество с компаний "Астана Моторс" для увеличения местного производства компонентов и лидерство в сборке мультимедийных устройств. Партнерство позволит нам быстро реагировать на местные потребности, создаст рабочие места и поддержит экономический рост Казахстана", — подчеркнул господин Ким ДжунСон.

Сегодня также состоялось еще одно значимое событие для завода Kazakhstan Mobility Engineering. Компания "Астана Моторс" подписала меморандум с южнокорейским производителем Sanico Electronics. В рамках соглашения казахстанская сторона получает право на сборку микрочипов и штампа алюминиевого корпуса для мультимедийных систем с использованием технологий штамповки и сборки микрочипов. В перспективе сотрудничество позволит еще больше углубить локализацию по производству автокомпонентов в стране и будет способствовать дальнейшему повышению квалификации казахстанских инженерных и технических кадров.

Фото: Астана Моторс

О том, что запуск предприятия и сотрудничество с корейским партнером является важным шагом не только для компании "Астана Моторс", но и для всей автомобильной отрасли, высказался CEO компании Бекнур Несипбаев.

"Я хотел бы поблагодарить нашего партнера господина Кима за доверие к нашей стране и нашей компании, и я уверен, что это только начало совместной работы. Также хочу поблагодарить Министерство промышленности РК и лично Министра Каната Шарлапаева за поддержку автомобильной отрасли Казахстана. Выражаем особую благодарность акимату г.Алматы за активное содействие в развитии наших проектов. Мы гордимся тем, что компания "Астана Моторс" является частью истории становления казахстанского автопрома и рады внести в него свой посильный вклад", — отметил Несипбаев.

Фото: Астана Моторс

Завод Kazakhstan Mobility Engineering является частью строящегося технопарка Astana Motors Engineering по производству автокомпонентов, расположившегося в Индустриальной зоне г.Алматы. Инвестиции в строительство производственного комплекса составили порядка 15,5 млрд тенге. На территории технопарка также откроются еще два предприятия: завод по производству автомобильных сидений, завод по производству резиновых и пластиковых изделий для автомобилей, а также логистический хаб. Техническая производственная мощность всего технопарка запланирована на уровне 100 тыс. комплектов в год. Ожидается, что на территории кластера будут работать более 90 специалистов, а штат сотрудников всего производственного комплекса составит порядка 400 чел. После запуска продукция технопарка будет поставляться на завод Hyundai Trans Kazakhstan и другие автомобильные заводы Казахстана.