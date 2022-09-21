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В Минздраве озвучили зарплаты казахстанских врачей

Гиният зарплаты врач Казахстан Фото: pixabay
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният отметила, что средняя зарплата врачей по стране составляет порядка 421 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава заявила, что для стимулирования медработников с 2020 года принимаются меры по ежегодному увеличению заработных плат. По ее словам, зарплаты врачей к 2023 году должны быть в два раза выше средней заработной платы в экономике.

В 2022 году средняя заработная плата врачей уже доведена до 421 тыс. тенге, при этом заработная плата среднего медицинского работника составила порядка 235 тыс. тенге.Ажар Гиният

19 сентября в кулуарах Мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала забастовку сотрудников скорой помощи в Мангистауской области, которые отказались выходить на работу и просили повысить им зарплаты.

Немедицинским работникам, которые работают в системе здравоохранения, с этого года повышают зарплаты на 20%. Мы будем постепенно повышать зарплаты до 2025 года. Но, как требуют в Мангистауской области, чтобы зарплата была 350 тыс. тенге, как у врачей, на сегодняшний день это нереально, – объяснила тогда Ажар Гиният.

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Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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