В Минздраве озвучили зарплаты казахстанских врачей

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният отметила, что средняя зарплата врачей по стране составляет порядка 421 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава заявила, что для стимулирования медработников с 2020 года принимаются меры по ежегодному увеличению заработных плат. По ее словам, зарплаты врачей к 2023 году должны быть в два раза выше средней заработной платы в экономике.

В 2022 году средняя заработная плата врачей уже доведена до 421 тыс. тенге, при этом заработная плата среднего медицинского работника составила порядка 235 тыс. тенге. Ажар Гиният

19 сентября в кулуарах Мажилиса министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала забастовку сотрудников скорой помощи в Мангистауской области, которые отказались выходить на работу и просили повысить им зарплаты.

Немедицинским работникам, которые работают в системе здравоохранения, с этого года повышают зарплаты на 20%. Мы будем постепенно повышать зарплаты до 2025 года. Но, как требуют в Мангистауской области, чтобы зарплата была 350 тыс. тенге, как у врачей, на сегодняшний день это нереально, – объяснила тогда Ажар Гиният.