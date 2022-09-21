В Казахстане могут снизить госпошлину за детский паспорт

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании Палаты поддержали в первом чтении проект закона, которым вводятся дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в два раза для детей. Глава МНЭ

Позже в кулуарах министр сообщил, что стоимость паспорта будет варьироваться от количества страниц.

Это в зависимости от страниц, если кто-то хочет 36 страниц, он платит одну сумму, если 24 страницы – то другую сумму. Алибек Куантыров

Проектом закона также предлагается исключение платежей за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в Госкорпорацию "Правительство для граждан".

Кроме того, документом исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

25 марта сообщалось, что Минэкономики подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым за выдачу паспорта гражданина РК объемом 22 страницы нужно будет заплатить 4 МРП (1 МРП в 2022 году равен 3063 тенге. – Прим. ред.); за документ в 36 страниц – 8 МРП, тогда как паспорт с 48 страницами будет стоить 12 МРП.