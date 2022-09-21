Пожарным Казахстана намерены поднять зарплату на 40% с 2023 года

Казахстанским пожарным уже с 2023 года планируют увеличить заработные платы на 40%. Сейчас МЧС прорабатывает этот вопрос с Минфином и Миннацэкономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС рассказал, что в 2019 году зарплаты пожарным подняли на 65%, потом еще на 10%. В этом году – на 3%.

Зарплата 65 тыс. тенге, которая была у пожарных в 2019 году, на сегодняшний день на первом году службы без выслуги лет и без надбавок составляет около 109 тыс. тенге. Сейчас по поручению главы государства и премьер-министра мы прорабатываем с Минфином и Миннацэкономики вопрос о повышении заработной платы хотя бы на 40%. Если получится, то уже с нового года. Юрий Ильин в кулуарах правительства

Ранее в кулуарах министр по ЧС озвучил одну из версий возникновения сильных пожаров в Костанайской области.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество в Костанайской области. Все огнеборцы будут представлены к наградам, премиям.