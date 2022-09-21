Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ильин про пожары в Костанайской области: Человеческий фактор не исключается

Юрий Ильин, пожары в Костанайской области Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин озвучил одну из версий возникновения сильных пожаров в Костанайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Человеческий фактор не исключается. Сейчас прокуратура расследует в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким статьям: неосторожное обращение, умышленный поджог. Поэтому конкретные виновные лица будут определены в ходе следственных мероприятий. Министр по ЧС РК Юрий Ильин

Глава МЧС подчеркнул, что среди причин возникновения пожара не рассматривается природный фактор, поскольку гроз в Костанайской области в то время не было.

Никаких снарядов и стрельб не было. Будут разбираться в рамках уголовного дела, кому давали разрешение на вырубку. И еще раз говорю, здесь рассматривается не природный фактор, потому что грозовых разрядов, так называемых сухих гроз, не было в том районе по сообщениям "Казгидромета". Поэтому одна из версий все-таки человеческий фактор. Причины определит следствие.Юрий Ильин

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

Читайте также

Пожарным Казахстана намерены поднять зарплату на 40% с 2023 года

В Минздраве озвучили зарплаты казахстанских врачей

Смаилов выразил соболезнования семьям погибших врачей в Карагандинской области

Тамила Языкова
МЧС РК Ильин Юрий Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
курсы валют
Курсы валют на 20 cентября в обменниках Казахстана
возврат в госсобственность
Некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления