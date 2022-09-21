Ильин про пожары в Костанайской области: Человеческий фактор не исключается

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин озвучил одну из версий возникновения сильных пожаров в Костанайской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Человеческий фактор не исключается. Сейчас прокуратура расследует в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким статьям: неосторожное обращение, умышленный поджог. Поэтому конкретные виновные лица будут определены в ходе следственных мероприятий. Министр по ЧС РК Юрий Ильин

Глава МЧС подчеркнул, что среди причин возникновения пожара не рассматривается природный фактор, поскольку гроз в Костанайской области в то время не было.

Никаких снарядов и стрельб не было. Будут разбираться в рамках уголовного дела, кому давали разрешение на вырубку. И еще раз говорю, здесь рассматривается не природный фактор, потому что грозовых разрядов, так называемых сухих гроз, не было в том районе по сообщениям "Казгидромета". Поэтому одна из версий все-таки человеческий фактор. Причины определит следствие. Юрий Ильин

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.