Касым-Жомарт Токаев: По итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка
По словам главы государства, нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.
Кроме того, по итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти.
Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года.Касым-Жомарт Токаев
Президент добавил, что институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус.
Также завершено перераспределение ряда властных полномочий от президента к Парламенту.
Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям». Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания главой государства.Касым-Жомарт Токаев
В рамках данной программы, по словам Токаева, был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.
Он добавил, что упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер.
Вместе с тем введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.
Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех». Создан институт парламентской оппозиции. Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое.Касым-Жомарт Токаев
В целом, как продолжил президент, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства.
Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, Парламент, Правительство, маслихаты. С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы.Президент Казахстана
В обществе, как уточнил президент, имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы.
Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.Касым-Жомарт Токаев
В своем Послании, продолжил глава государства, он обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей. Призываю всех сограждан проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа. Судьба и будущее Казахстана в руках каждого из нас. Вместе мы построим Справедливый Казахстан!Касым-Жомарт Токаев