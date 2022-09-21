Касым-Жомарт Токаев: По итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка

Акорда опубликовала обращение президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления.

Кроме того, по итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти.

Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Следующие составы депутатов Мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус.

Также завершено перераспределение ряда властных полномочий от президента к Парламенту.

Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. С целью реализации этого положения мною инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям». Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания главой государства. Касым-Жомарт Токаев

В рамках данной программы, по словам Токаева, был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний.

Он добавил, что упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер.

Вместе с тем введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех». Создан институт парламентской оппозиции. Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса. Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое. Касым-Жомарт Токаев

В целом, как продолжил президент, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства.

Поэтому в Послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, Парламент, Правительство, маслихаты. С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без спешки обсудить и оценить все вопросы. Президент Казахстана

В обществе, как уточнил президент, имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы.

Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан. Касым-Жомарт Токаев

В своем Послании, продолжил глава государства, он обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.