Эксперт объяснил, чем может грозить Казахстану частичная мобилизация в РФ

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев поделился с Zakon.kz мнением о том, чем может грозить Казахстану объявленная в России частичная мобилизация и как происходящее отразится на экономической и социальной ситуации внутри нашей страны.

По словам эксперта, риски у Казахстана больше внутриполитического характера и эти процессы придется регулировать.

Это двусторонний военный конфликт. Это не наша война и мы не будем в ней участвовать каким-либо образом. Но нас должен беспокоить ожидаемый массовый наплыв мигрантов в приграничные регионы с Россией. Многие будут уклоняться от объявленной военной мобилизации. Бегство россиян уже началось в Турцию, Армению, Грузию, Узбекистан, Казахстан и даже в Монголию. К тому же участились обращения россиян к знакомым, проживающим в США. Люди отправляют резюме на позиции грузчиков и разнорабочих. Новая волна миграции из России отразится давлением на социальную инфраструктуру и финансово-экономическую систему Казахстана. Уразгали Сельтеев

Спикер не исключает, что могут возникнуть случаи нелегального пересечения российско-казахстанской границы. Многие россияне попытаются получить наше гражданство.

Российские семьи боятся, что их мужчины могут быть отправлены на фронт. Сейчас в своей риторике Владимир Путин и Сергей Шойгу пытаются успокоить людей, объясняя, что это не коснется большинства граждан. Но надо понимать, что это первая партия мобилизации. И кто такие 300 тысяч объявленных резервистов – это рядовые граждане РФ, – объяснил эксперт.

Уразгали Сельтеев разъяснил, что под риском частичной мобилизации находятся в основном люди, прошедшие срочную службу в армии, и офицеры запаса, окончившие военную кафедру в университетах, живущие сейчас обычной жизнью.

Нелогичным выглядит заявление министра обороны РФ о том, что Вооруженные силы Украины понесли потери в приблизительном количестве бойцов – 60 тыс., а ВС России в количестве 6 тыс., то есть в 10 раз меньше. Отсюда возникает вопрос: для чего тогда 300 тыс. резервистов? Это первое. Второе – в штатной численности российской армии самих военнослужащих более одного миллиона человек, но при этом сейчас они пытаются мобилизовать именно гражданское население. Если первоначально на осуществление так называемой специальной военной операции власти РФ отправляли представителей малых народностей (якутов, чеченцев, бурятов и т.д.), то теперь речь идет о массовой мобилизации гражданского населения вне зависимости от этнической принадлежности. То есть Кремль целенаправленно бережет действующих военнослужащих, других представителей силовых структур, но жертвует запасниками. Уразгали Сельтеев

По мнению специалиста, в дальнейшем в российском обществе произойдет раскол, начнется масштабное гражданское противостояние. Риски дестабилизации внутри России возрастают.

Спикер также прокомментировал вопрос возможного использования "ядерной кнопки" в дальнейшем сценарии накала геополитической обстановки.

Что касается потенциального применения ядерного оружия, то определенная вероятность тоже возрастает. Но я думаю, что Кремль, скорее всего, планирует применить ядерное оружие малого действия и как максимум это будет удар по Киеву. Поэтому глобальной катастрофы не произойдет. Конечно, в таком случае все равно мир охватит ужас, последует обвал финансовых рынков, погибнет много мирных граждан в Украине. Однако Запад, в частности США, не ответят таким же ядерным ударом. Вашингтон не будет провоцировать Москву на атаки по своей территории и рисковать жизнью 340 млн американцев. Там политические лидеры понимают ответственность за решения подобного рода. Уразгали Сельтеев

Возвращаясь к вопросу влияния происходящего на Казахстан, эксперт подчеркнул, что ничего хорошего нет в том, когда сосед находится в состоянии полномасштабной и затяжной войны.

Наша экономика тесно взаимосвязана с российской. Но, какую бы политику не вела Российская Федерация, кто бы ни возглавлял ее, Казахстан всегда будет работать с северным соседом, вне зависимости от каких-либо факторов. Нам нужно продолжать работать в любых условиях. Естественно, при этом минимизировать риски для нашей национальной безопасности и государственных интересов, нейтрализуя угрозы для нашего суверенитета. Уразгали Сельтеев

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Объявлено, что мобилизационные мероприятия начнутся со дня подписания указа.

Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и в первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Президент Российской Федерации в своем обращении объяснил принятые меры тем, что решение о частичной мобилизации принято для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.