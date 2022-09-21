Уволившиеся сотрудники скорой помощи в Жанаозене планируют подать в суд на руководство

60 сотрудников службы скорой помощи в Жанаозене уже получили на руки трудовые книжки. Теперь они безработные, сообщает Zakon.kz.

20 сентября фельдшеры и водители скорой помощи Жанаозена не вышли на работу и решили подать заявления по собственному желанию в поддержку 11 коллег, уволенных по решению суда. Тогда их заявления об увольнении по собственному желанию никто не подписал.

21 сентября они рассказали, что были вынуждены уволиться. После того, как по решению суда уволили их коллег, им также пригрозили увольнением по статье.

Чтобы избежать такой записи в трудовой книжке, они написали заявления по собственному желанию. Приказы уже подписаны, 60 человек забрали свои трудовые книжки.

Мы требовали нормальных условий – платы за сверхурочные, новую спецодежду и социальный пакет. Но суд решил, что мы бастуем незаконно. После невыполнения решения суда 11 наших коллег были уволены, остальным поручили выйти на работу, но мы не прекратили свое возмущение – мы считаем, что наших коллег необоснованно уволили. Чтобы не пойти под увольнение по статье, сотрудники вынуждены были написать заявления. Другого выбора у нас не было. Сотрудник станции Елжас Жумагалиев

Бывшие сотрудники скорой рассказали, что сейчас могут пополнить многочисленную армию безработных в Жанаозене.

Руководитель Мангистауской областной станции скорой помощи Амантай Досжанов опроверг их слова.

Никто их не преследовал, не давил на них, они уволились по собственному желанию. Из-за безработицы сейчас очень много желающих устроиться, поэтому мы готовы их принять на работу. Амантай Досжанов

Фельдшеры и водители рассказали, что новых специалистов для замены опытным сотрудникам будет найти гораздо сложнее. Кроме того, они собираются подать в суд на руководство станции скорой помощи.

11 и 12 сентября сотрудники скорой помощи частично прекратили работу и начали забастовку. Они требовали повышения зарплаты, социальный пакет и увеличение штатной численности фельдшеров и бригады скорой помощи.

Мангистауская областная станция скорой помощи обратилась в суд о признании забастовки незаконной. На основании вынесенного судебного решения были уволены 11 человек.

19 сентября министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала забастовку сотрудников скорой. Она отметила, что немедицинским работникам, которые работают в системе здравоохранения, с 2022 года повышают зарплаты на 20%, и так до 2025 года.

По ее словам, средняя зарплата врачей – 350 тыс. тенге, средних медработников – 230 тыс. тенге, у водителей – 100 тыс. тенге.

Минздрав будет постепенно повышать зарплаты. Но требования в Мангистауской области уравнять зарплату средних медработников до уровня врачей на сегодняшний день невыполнима.

Кирилл Александров