Димаш Кудайберген обратился к поклонникам перед концертом

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram обратился к фанатам перед предстоящим концертом в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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