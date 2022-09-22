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Димаш Кудайберген обратился к поклонникам перед концертом

концерт обращение артист Алматы Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram обратился к фанатам перед предстоящим концертом в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Cольный концерт артиста в Алматы пройдет 23 сентября.

Увидимся завтра, – гласит подпись к опубликованному видео.

Днем ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото со стадиона и уточнил, что уже начал подготовку к представлению.

Комментаторы незамедлительно отметили, что с нетерпением ждут встречи с кумиром:

  • волнение усиливается. Очень ждем встречи;

  • в полной готовности!

  • будет грандиозное шоу! Размах события уже чувствуется!

  • Димаш, удачи на концерте и неиссякаемой энергии;

  • мы рядом, ждем концерт! Пока гуляем по Алматы.

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