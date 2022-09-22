Димаш Кудайберген обратился к поклонникам перед концертом
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген на странице в Instagram обратился к фанатам перед предстоящим концертом в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Cольный концерт артиста в Алматы пройдет 23 сентября.
Увидимся завтра, – гласит подпись к опубликованному видео.
Днем ранее Димаш Кудайберген опубликовал фото со стадиона и уточнил, что уже начал подготовку к представлению.
Комментаторы незамедлительно отметили, что с нетерпением ждут встречи с кумиром:
волнение усиливается. Очень ждем встречи;
в полной готовности!
будет грандиозное шоу! Размах события уже чувствуется!
Димаш, удачи на концерте и неиссякаемой энергии;
мы рядом, ждем концерт! Пока гуляем по Алматы.
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