Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген анонсировал концерт в Будапеште, сообщает Zakon.kz.
"Dears, жду встречи с вами на моем предстоящем сольном концерте!", – написал артист на своей странице в Instagram.
Новый концерт певца пройдет в рамках мирового тура STRANGER. Он состоится 4 мая 2024 года.
Билеты можно приобрести тут.
Ранее популярный на весь мир певец Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили отрывок из оперы "Pearl fishers" (Искатели жемчуга).
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