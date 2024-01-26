Димаш Кудайберген пригласил поклонников на концерт в Будапеште

Казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген анонсировал концерт в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

"Dears, жду встречи с вами на моем предстоящем сольном концерте!", – написал артист на своей странице в Instagram.

Новый концерт певца пройдет в рамках мирового тура STRANGER. Он состоится 4 мая 2024 года.

Билеты можно приобрести тут.

Ранее популярный на весь мир певец Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили отрывок из оперы "Pearl fishers" (Искатели жемчуга).