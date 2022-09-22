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Тело мужчины обнаружили на стихийной свалке в ЗКО

Тело мужчины обнаружили на стихийной свалке в ЗКО Фото: polisia.kz
В пос. Круглоозерное Западно-Казахстанской области задержали мужчину, 1999 г. р., который подозревается в убийстве, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, 21 сентября в 19:05 на окраине пос. Круглоозерное на стихийной свалке обнаружено тело мужчины в возрасте 30-35 лет с признаками насильственной смерти.

Позже был установлен как гражданин А., 1990 г. р., уроженец Казталовского района.Пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве уточнили, что по горячим следам по подозрению в совершении данного особо тяжкого преступления установлен и задержан гражданин А., 1999 г.р.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК.Пресс-служба ДП ЗКО

19 сентября сообщалось, что тело пропавшей девушки нашли около реки в Алматы.

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Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область
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