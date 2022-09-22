20,5 млрд тенге запросила ЦИК на проведение внеочередных выборов президента Казахстана

Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина рассказала, во сколько обойдутся внеочередные выборы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сабила Мустафина объяснила, почему увеличилась сумма, необходимая для проведения выборов президента.

Фонд оплаты труда – это свыше 70 тыс. членов избирательных комиссий всех уровней, которые завязаны на критерии минимальной заработной платы. В 2019 году МЗП составляла 42 500 тенге, на этот год – 60 тыс. тенге. Большой скачок сметы на данную выборную кампанию связан в первую очередь с фондом оплаты труда, который составляет 80% от сметы любой кампании. На сегодня мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин и сейчас проходит ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге. Член ЦИК РК Сабила Мустафина

Так, по ее словам, ЦИК запросила определенную сумму на приобретение избирательных урн в связи с созданием новых областей и новых избирательных участков.

В стране сейчас четыре компании, которые изготавливают урны, и идет коридор от 72 тыс. до 114 тыс. То есть у каждой компании себестоимость изготовления урны разная. Сабила Мустафина

Спикер также указала на рост стоимости бюллетеней.

В 2019 году стоимость изготовления одного бюллетеня составляла 11 тенге, сейчас стоимость выросла до 22 тенге. При этом мы параллельно планируем изготовление трафарета со шрифтом Брайля, который будет лежать на каждом избирательном участке для соответствующей категории лиц. Средства на выборы будут выделяться из резерва правительства, так как это внеочередные президентские выборы. Сабила Мустафина

Ранее заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, что с 23 сентября начнется выдвижение кандидатов в президенты Казахстана.

21 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан". Согласно документу, внеочередные выборы президента страны назначены на 20 ноября.