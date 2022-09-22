Обновление политической системы Казахстана начнется с президентских выборов

В Казахстане грядут внеочередные президентские выборы. Уже завтра, 23 сентября, начнется выдвижение кандидатов на эту должность. На что нацелены политические реформы – прокомментировал руководитель отдела КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога, в первую очередь важно понимать, что решение о проведении внеочередных выборов, как президентских, так и парламентских было принято с учетом общественного запроса. Поддержав курс главы государства на политические реформы во время референдума, общество находится в ожидании того, когда же эти реформы будут реализованы, считает он.

Новость по теме В Казахстане выдвижение кандидатов в президенты начнется с 23 сентября

Этот запрос созревал, и ответ на него был оформлен уже в Послании президента народу 1 сентября 2022 года, где он четко сказал, что план на ближайший электоральный период будет таким, что в первую очередь изменения начнутся с института президента, чьи полномочия были существенно сокращены.

Президент не может быть членом политической партии, и есть даже ограничения в отношении его родственников. Теперь предстоящие выборы пройдут на таких условиях, что у победившего кандидата в президенты это будет единственный срок, которым, собственно, и завершится его правление. Это будет его историческая миссия перед всем народом, перед всей политической системой. Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Далее это решение получило оформление в продолжении реформы относительно Парламента как центрального законодательного органа, заметил политолог.

Вместе с тем, считает он, будут проведены выборы в маслихаты: “Особенность в том, что эти выборы также пройдут по новым условиям. Сама система формирования депутатского корпуса изменилась. Если требование к партиям о прохождении пятипроцентного барьера уже закрепилось, то сейчас уже формируется запрос на то, что будут выборы по одномандатным округам. То есть будут мажоритарные депутаты, которые не представляют ни одну из политических партий”.

Геополитическая ситуация и макроэкономические тренды обусловили формирование запроса на стабильность, и этот запрос характерен не только для мирового сообщества, но и для казахстанского. Сейчас все хотят иметь какое-то представление о том, что нас ожидает в ближайшем будущем. И это будущее зависит не только от принятия политических решений, но и от действий общества. Своими реформами глава государства Касым-Жомарт Токаев создает условия для вовлечения активных граждан, нацеленных на достижение конкретного эффекта и результаты, в политическое управление и принятие политических решений. Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

В этой связи, полагает эксперт, очень важно, чтобы все наше общество, а не только гражданское, приняло активное участие в предстоящих президентских выборах, а также в парламентских, и предъявляло конкретные четкие требования к кандидатам. В свою очередь кандидаты будут формировать свои программы на основе этого социального запроса.

Построение Справедливого Казахстана и формирование Второй республики посредством перезапуска всей политической системы, всех политических институтов, включая президента, Парламент, маслихаты, правительство, нацелено на то, чтобы сохранить политическую стабильность, темпы экономического развития и обеспечить благополучие казахстанского общества. Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Говоря об этом, политолог добавил, что “сегодня мы являемся свидетелями высокой активности президента на международной арене. Буквально недавно мы провели у себя в столице Съезд лидеров мировых и традиционных религий, принимали китайского лидера Си Цзиньпина. Также наш глава государства участвовал в саммите ШОС в Узбекистане, в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, встречался с деловыми кругами США. Мы видим, что внимание мирового сообщества к Казахстану сейчас очень высоко”.

По мнению эксперта, макроэкономические тренды показывают, что есть большой интерес со стороны иностранных инвесторов, но они, естественно, ожидают от нас политических гарантий, чтобы защитить свои инвестиции и быть уверенными, что та сфера, куда они вкладываются, привлекательна, надежна. И здесь, считает он, у нас имеются определенные преимущества как на евразийском пространстве, так и в Центральной Азии.

Мы должны полностью задействовать свой потенциал, это исторический шанс. Президент со своей стороны делает максимально возможное для того, чтобы воспользоваться этим шансом. И теперь очень важно подхватить этот темп, высокую динамику политических и экономических преобразований и довести принятую программу политических реформ, а также объявленную президентом новую экономическую политику до полной реализации, воплощения в жизнь и достичь ожидаемых результатов и целей. Руководитель отдела политических исследований КИСИ при президенте РК Ермек Токтаров

Это очень сложный процесс, он не может быть инициирован, так сказать, сверху, он может быть осуществлен только в результате взаимодействия государства, гражданского общества и всех политических институтов, в том числе центральных государственных органов, резюмировал политолог.

Указом главы государства внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.