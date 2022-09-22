Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане отменят программу нравственно-духовного образования "Самопознание"

Самопознание уберут из школьной программы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило приказ о признании утратившей силу программы нравственно-духовного образования "Самопознание", сообщает Zakon.kz.

Признать утратившим силу приказ министра образования и науки РК от 29 сентября 2018 года № 522 "Об утверждении программы нравственно-духовного образования "Самопознание", – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 5 октября.

"Самопознание" – программа, определяющая цели, содержание, а также инновационные способы функционирования системы воспитания и обучения, обеспечивающей гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное развитие обучающихся.

Она направлена на усиление нравственно-духовного аспекта содержания дополнительного образования и внеучебной деятельности; активизацию взаимодействия организаций образований с общественными организациями, творческими союзами по вопросам нравственно-духовного развития личности.

Программа применяется в детских садах, в средних школах, в организациях технического и профессионального образования, в вузах.

В феврале 2022 года пресс-служба МОН РК сообщала, что Национальной академией образования внесен проект по переводу обязательного предмета "Самопознание" в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года.

Предмет решено убрать из обязательной программы в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников.

Читайте также

Глава научного центра Минпросвещения высказался об "ошибках" в учебниках

В Казахстане разработали профессиональный стандарт для педагогов

Айдын Рахимбаев в день своего юбилея открыл школу в родном селе

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления