В Казахстане отменят программу нравственно-духовного образования "Самопознание"

Министерство просвещения подготовило приказ о признании утратившей силу программы нравственно-духовного образования "Самопознание", сообщает Zakon.kz.

Признать утратившим силу приказ министра образования и науки РК от 29 сентября 2018 года № 522 "Об утверждении программы нравственно-духовного образования "Самопознание", – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 5 октября.

"Самопознание" – программа, определяющая цели, содержание, а также инновационные способы функционирования системы воспитания и обучения, обеспечивающей гармоничное интеллектуальное и нравственно-духовное развитие обучающихся.

Она направлена на усиление нравственно-духовного аспекта содержания дополнительного образования и внеучебной деятельности; активизацию взаимодействия организаций образований с общественными организациями, творческими союзами по вопросам нравственно-духовного развития личности.

Программа применяется в детских садах, в средних школах, в организациях технического и профессионального образования, в вузах.

В феврале 2022 года пресс-служба МОН РК сообщала, что Национальной академией образования внесен проект по переводу обязательного предмета "Самопознание" в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года.

Предмет решено убрать из обязательной программы в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников.