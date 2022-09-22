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Экс-тренер "Астаны" возглавил семикратных чемпионов Венгрии

Футбол Тренер Дебрецен Фото: dvsc.hu
Венгерский футбольный клуб "Дебрецен" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал сербский специалист Срджан Благоевич, который не так давно руководил казахстанским коллективом "Астана", сообщает Zakon.kz.

Об этом известил футбольную общественность официальный сайт венгерского клуба. Благоевич приступит к своим обязанностям 1 октября, когда он со своим тренерским штабом начнет подготовку "Дебрецена" к игре чемпионата Венгрии против "Гонведа".

К данному часу "Дебрецен" занимает девятое место из 12 команд венгерского первенства. "Железнодорожники" являются семикратными чемпионами Венгрии.

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Куандык Шынасилов
Венгрия
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