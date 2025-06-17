Экс-тренер "Кайрата" возглавил клуб российской Премьер-лиги

37-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский стал новым главным тренером российского футбольного клуба "Пари НН". Наставник известен казахстанским болельщикам футбола по работе с алматинским "Кайратом", с которым завоевал "золото" КПЛ-2020, сообщает Zakon.kz.

Контракт со Шпилевским подписан на ближайшие три сезона. До принятия "нижегородцев" белорусский специалист трудился в кипрском "Арисе" в период с февраля 2022 по июнь 2025 года.

За это время он успел стать чемпионом страны.

Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" вместо своего соотечественника Виктора Гончаренко.

"Рад присоединиться к такому интересному проекту – "Пари НН". Первая беседа с руководством клуба получилась очень продуктивной. Дали понять, как себя видит клуб и в каком направлении хочет двигаться. Я со своей стороны желаю быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде". Алексей Шпилевский

В тренерский штаб Шпилевского войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

В прошедшем сезоне "Пари НН" занял 13-е место в РПЛ и проиграл "Сочи" (2:1, 1:3) в переходных матчах. Команда сохранила место в высшем дивизионе благодаря решению РФС.

Тем временем экс-клуб Шпилевского "Кайрат" на днях сыграл вничью в гостях с талдыкорганским "Жетысу" – 2:2.