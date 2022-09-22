Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с исторической победой
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил футболистов сборной Казахстана по футболу с победой и выходом в дивизион В Лиги наций, сообщает Zakon.kz.
Поздравление глава государства опубликовал в Twitter.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 22, 2022
Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!
Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2022 прошел на столичной "Астана Арене". Сборная Казахстана с минимальным счетом обыграла команду Беларуси – 2:1. Победа позволила казахстанцам выиграть группу С Лиги нации и подняться дивизионом выше.
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