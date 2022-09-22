Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с исторической победой

Поздравил сборную Казахстана по футболу Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил футболистов сборной Казахстана по футболу с победой и выходом в дивизион В Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Поздравление глава государства опубликовал в Twitter.

Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2022 прошел на столичной "Астана Арене". Сборная Казахстана с минимальным счетом обыграла команду Беларуси – 2:1. Победа позволила казахстанцам выиграть группу С Лиги нации и подняться дивизионом выше.

Читайте также

Токаев наградил 20 казахстанцев за помощь в тушении пожаров в Костанайской области

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности

Обновление политической системы Казахстана начнется с президентских выборов

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления