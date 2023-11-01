КНБ объяснил причину скопления фур на границе с Россией

В КНБ заверили, что пункты пропуска на границе с Россией работают в штатном режиме, а скопление большегрузов – явление сезонное, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 1 ноября, на пограничных пунктах пропуска "Жайсан" и "Алимбет" в Актюбинской области возникли очереди из грузовиков. Это связано с тем, что выросли объемы перевозок овощей. Такие скопления фур – сезонное явление, отметили в КНБ.

"Пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводили. Просим учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения", – говорится в сообщении.

Ранее на казахстанско-российской границе в Актюбинской области возникли очереди из большегрузов. Водители фур жаловались, что им приходится стоять на пропускных пунктах сутками или в срочном порядке пересматривать маршруты.