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КНБ объяснил причину скопления фур на границе с Россией

Причину скопления фур на границе с Россией назвали в КНБ Фото: pixabay
В КНБ заверили, что пункты пропуска на границе с Россией работают в штатном режиме, а скопление большегрузов – явление сезонное, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 1 ноября, на пограничных пунктах пропуска "Жайсан" и "Алимбет" в Актюбинской области возникли очереди из грузовиков. Это связано с тем, что выросли объемы перевозок овощей. Такие скопления фур – сезонное явление, отметили в КНБ.

"Пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводили. Просим учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения", – говорится в сообщении.

Ранее на казахстанско-российской границе в Актюбинской области возникли очереди из большегрузов. Водители фур жаловались, что им приходится стоять на пропускных пунктах сутками или в срочном порядке пересматривать маршруты.

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