Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с подросшим сыном

Димаш Ниязов – уроженец Казахстана, американский полицейский, профессиональный боксер – опубликовал семейное фото из мини-отпуска, сообщает Zakon.kz.

На одном из нескольких снимков, опубликованных 22 сентября в Instagram, Димаш позирует с женой Дженнифер, у которой на руках их подросший сын.

Мини-отпуск с моими любимыми, – говорится под публикацией полицейского из Нью-Йорка.

Его фолловерам серия фотографий и видео пришлась по душе.

Классные!

Димаш, счастья вам!

Брат, где вы отдыхаете? Очень красиво! – написали они.

Димаш Ниязов родился в Туркестанской области. В подростковом возрасте он эмигрировал с семьей и уже более 13 лет живет в США. Работает в New York Police Department (NYPD), патрулирует районы Бруклина.

В 2017 году Димаша Ниязова признали лучшим полицейским. Он является профессиональным боксером.

В июле 2018 года сообщалось, что Димаш Ниязов женился на своей возлюбленной Дженнифер.

19 мая 2022 года Димаш Ниязов сообщил, что впервые стал отцом. Его супруга родила мальчика, которого назвали Камиль. Супруги решились на домашние роды.

1 июня Димаш Ниязов опубликовал первое фото с младенцем.