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Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после исторической победы в Лиге наций

Футбол Победа Беларусь Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу очень эмоционально и бурно отпраздновала свою победу над командой Беларуси после матча Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская федерация футбола опубликовала в Instagram видео из раздевалки сборной страны после исторической победы в Лиге наций.

Вы ждали? Как обычно, атмосфера в раздевалке. Кто лучшая команда? – говорится под видео.

Футболисты на главной футбольной арене страны поздравляли друг друга и кидали в воздух своего наставника Магомеда Адиева.

Футбол Победа Беларусь

Фото: Instagram/kff_team

Сборная Казахстана после игры с белорусами набрала 13 очков и досрочно выиграли третью группу Лиги C. В заключительном матче 25 сентября в Баку сборная Казахстана сыграет с командой Азербайджана.

Вечером 22 сентября Казахстан одержал историческую победу и пробился в дивизион В Лиги наций. Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2022 прошел на "Астана Арене". Сборная Казахстана со счетом 2:1 обыграла команду Беларуси.

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Куандык Шынасилов
УЕФА Беларусь Казахстан
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