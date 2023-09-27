Женская сборная Казахстана опубликовала видео из раздевалки после первой победы за пять лет

26 сентября 2023 года женская сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче Лиги наций УЕФА: казахстанки победили соперниц из Армении со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что сборная одержала победу впервые за пять лет.

Позднее пресс-служба казахстанской федерации футбола опубликовала видео из раздевалки.

"Кто лучшая команда?! Казахстан!" – говорится в описании.

Не все комментаторы разделили мнение спортсменок и отметили: "Дожились, праздновать победу за 5 лет".

Однако нашлись и те, кто согласен с кричалкой и поздравил сборную:

Лучшая сборная.

С победой, девушки.

Бойцы.

Молодцы!

Поздравляем.

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