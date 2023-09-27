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Женская сборная Казахстана опубликовала видео из раздевалки после первой победы за пять лет

В Казнете появилось эмоциональное видео из раздевалки женской сборной по футболу Фото: Instagram/kff_team
26 сентября 2023 года женская сборная Казахстана по футболу одержала победу в матче Лиги наций УЕФА: казахстанки победили соперниц из Армении со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Стоит отметить, что сборная одержала победу впервые за пять лет.

Позднее пресс-служба казахстанской федерации футбола опубликовала видео из раздевалки.

"Кто лучшая команда?! Казахстан!" – говорится в описании.

Не все комментаторы разделили мнение спортсменок и отметили: "Дожились, праздновать победу за 5 лет".

Однако нашлись и те, кто согласен с кричалкой и поздравил сборную:

  • Лучшая сборная.
  • С победой, девушки.
  • Бойцы.
  • Молодцы!
  • Поздравляем.

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