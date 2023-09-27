Женская сборная Казахстана опубликовала видео из раздевалки после первой победы за пять лет
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Стоит отметить, что сборная одержала победу впервые за пять лет.
Позднее пресс-служба казахстанской федерации футбола опубликовала видео из раздевалки.
"Кто лучшая команда?! Казахстан!" – говорится в описании.
Не все комментаторы разделили мнение спортсменок и отметили: "Дожились, праздновать победу за 5 лет".
Однако нашлись и те, кто согласен с кричалкой и поздравил сборную:
- Лучшая сборная.
- С победой, девушки.
- Бойцы.
- Молодцы!
- Поздравляем.
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