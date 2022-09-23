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Казахстанцы смогут путешествовать в Албанию без виз

Казахстанцы смогут путешествовать в Албанию без виз Фото: Zakon.kz
22 сентября зампремьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди выступил на ежегодном совещании министров Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). Мероприятие прошло в рамках Генассамблеи ООН. В этот же день министр провел ряд переговоров, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте МИД РК, по итогам переговоров с Албанией подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Казахстанцы смогут путешествовать в Албанию без виз

Фото: пресс-служба МИД РК

Вместе с тем сообщается, что с Доминиканской Республикой подписаны межправительственные соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных паспортов, а также дипломатических и служебных паспортов.

Казахстанцы смогут путешествовать в Албанию без виз

Фото: пресс-служба МИД РК

С Парагваем также подписано межправительственное соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Казахстанцы смогут путешествовать в Албанию без виз

Фото: пресс-служба МИД РК

21 июля сообщалось, что в Казахстане утвердили соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами.

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