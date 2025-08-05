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Политика

Токаев на конференции ООН: Голоса стран без выхода к морю должны быть громче

Токаев, конференция, выступление, Туркменистан, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 13:11 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 августа 2025 года, выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Токаев поблагодарил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за инициативу созвать конференцию, а также выразил признательность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за приверженность решению проблем и реализации возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ).

"Более двух десятилетий назад Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе. В ходе этого исторического события была принята Алматинская программа действий, которая впервые включила вопросы Группы РСНВМ в глобальную повестку дня в области развития. Сегодня мы собрались в Авазе для того, чтобы предпринять новые усилия для дальнейшего продвижения в достижении стоящих перед нами задач".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, 32 развивающихся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки.

"Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество – глубже, а коллективные амбиции – смелее".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому, инклюзивному и устойчивому будущему.

"Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", – заявил президент.

Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.

"Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития. Для укрепления наших совместных усилий по борьбе с изменением климата я приглашаю вас на Региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в апреле следующего года".Касым-Жомарт Токаев

С утра 5 августа Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Затем главы делегаций участников конференции сделали совместное фото.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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