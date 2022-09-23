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В КГД рассказали, на каких участках границы наблюдается скопление машин

Скопление авто на границы РК и РФ Фото: скриншот видео
На некоторых участках границы с 21 сентября 2022 года наблюдается рост на 20% легкового автотранспорта, следующего из России в Казахстан. Об этом рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, сообщил Zakon.kz.

В связи с этим произошло скопление автотранспорта на некоторых участках границы при въезде из России.

Как отметили в КГД, наибольшее скопление автомашин зафиксировано в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

В свою очередь МВД сообщило, что отслеживает ситуацию с миграцией россиян в Казахстан.

Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане для граждан стран ЕАЭС – 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК. Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, поступающих из пунктов пропуска через госграницу РК в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев.

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