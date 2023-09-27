Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать несколько дней

Фото: Zakon.kz

29 сентября и с 1 по 3 октября 2023 года не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

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