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Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать несколько дней

Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать несколько дней Фото: Zakon.kz
29 сентября и с 1 по 3 октября 2023 года не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

"В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом выходных дней.


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