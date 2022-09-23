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Казахстанцы назвали минусы удаленной работы

сотрудник , рынок труда Фото: pixabay
За последние два года число соискателей, предпочитающих удаленный график работы, возросло втрое. Тем не менее в дистанционном труде обнаружились как преимущества, так и слабые стороны, сообщает Zakon.kz.

Прелести подобного подхода казахстанцы имели возможность оценить в дни карантина. И, надо сказать, к диковинке быстро привыкли: некоторые компании даже приняли решение о сохранении "удаленки" вне ограничительных мер.

Как сообщают специалисты онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в большинстве случаев работать на дому отправлялись IТ-специалисты, менеджеры по продажам, репетиторы и бухгалтеры. И они отметили некоторые проблемы.

1. Трудности с самодисциплиной

С одной стороны, много отвлекающих факторов мешает работе, и рабочий день получается длиннее, чем при традиционном режиме. С другой – из-за того, что компьютер всегда под рукой, а торопиться уехать из офиса до начала часа пик не нужно, возникает соблазн по собственной воле продолжить работу после окончания рабочего дня.

2. Отсутствие живого общения

Некоторые проблемы решаются проще и быстрее с глазу на глаз. Необходимость поддержания связи через электронную почту и специфика оформления документов могут усложнить задачу. Банальную потребность человека в общении тоже никто не отменял.

3. Усиленный контроль со стороны работодателя

Увеличилось количество планерок и созвонов, отчеты о проделанной работе перешли в ежедневный формат. В итоге на это все затрачивается время, которое можно было уделить выполнению поставленных задач.

10 августа стало известно, какие специалисты нужны Казахстану и сколько им готовы платить. На одно вакантное место в некоторых сферах могут претендовать от трех до шести соискателей.

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