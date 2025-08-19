#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Мир

Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха

Лучший город для удаленщиков, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 08:50 Фото: pixabay
Столица Японии возглавила список лучших городов мира для совмещения удаленной работы с отдыхом в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По данным TimeOut, Токио лидирует благодаря:

  • высокой скорости интернета;
  • хорошо развитой транспортной инфраструктуре;
  • безопасности;
  • разнообразию культурной жизни.

Кроме того, в Японии с апреля 2024 года существует виза для цифровых кочевников. Она позволяет удаленщикам находиться в стране до 12 месяцев.

Дополнительное преимущество Токио заключается в его приближенности к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По мнению экспертов, этот город идеален для тех, кто предпочитает работать в городских условиях, имея при этом возможность выбраться на природу.

Вторым в рейтинге городов стал Рио-де-Жанейро. "Бронзу" получил Будапешт.

В топ-10 вошли также Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Недавно были названы самые необычные туристические направления 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп
Мир
08:05, Сегодня
СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп
Госслужащие Турции вышли на забастовки
Мир
07:50, Сегодня
Госслужащие Турции вышли на забастовки
Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне
Мир
03:30, 19 августа 2025
Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: