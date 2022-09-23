Саясат Нурбек объяснил высокую стоимость обучения в казахстанских вузах

На брифинге в СЦК 23 сентября министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие меры приняты для реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению доступа к высшему образованию молодежи в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сохранение и дальнейшая поддержка доступа к качественному высшему образованию – на сегодня сложилась такая ситуация, что идет очень сильная демографическая волна. Наш среднесрочный демографический прогноз очень радостный. У нас рождается рекордное количество детей уже два года подряд. Это оказывает большое давление и вызовет проблему в ближайшие 5-7 лет. В этом году мы выделили рекордное количество грантов – 88 тысяч –за последние 30 лет. На 19% больше, чем в прошлом году. Но даже ежегодное увеличение количества грантов все равно не будет давать возможность растущему населению получать доступ к высшему образованию. Поэтому по поручению президента мы переходим на модель дифференцированных грантов. Саясат Нурбек

По словам министра, по этому направлению уже создана специальная рабочая группа.

Мы хотим большому количеству людей дать возможность получать высшее образование. Если не полные, то частичные гранты – 30-50-75%, тем самым увеличивая доступ талантливых детей, которые не смогли набрать высокие проходные баллы на ЕНТ. Другой системный механизм – мы возвращаемся и пересматриваем механизм студенческих кредитов. Это была неплохая модель. Реализовывалась с конца 90-х годов в Казахстане. Я сам учился по кредиту в ЕНУ, в 1999 году поступил. Но со временем модель заглохла. Мы сейчас пересматриваем эту модель. Понимаем, почему она не смогла стать устойчивой, и даем льготный кредит под 2-3% годовых. Сейчас рассматривается соответствующий механизм, изменения в нормативно-правовые акты, и со следующего года этот механизм будет внедрен. Саясат Нурбек

При этом он напомнил, что еще в Послании президент поручил создать "детский" Нацфонд. Эти деньги также можно будет использовать на оплату высшего образования.

С 2024 года каждому ребенку будет создаваться индивидуальный кошелек, социальный. Сейчас формируется большой проект "Социальная карта семья" Минтруда. Каждый ребенок будет иметь с 2024 года специальный накопительный счет, и деньги он сможет потратить на образование. Комбинируя эти механизмы, мы будем компенсировать демографическое давление на нашу систему образования. Давать меры соцподдержки как можно большему количеству наших детей, чтобы они имели доступ к высшему образованию. Саясат Нурбек

В то же время глава ведомства не считает стоимость высшего образования в Казахстане "высокой".

По поводу стоимости обучения. К сожалению, она не такая высокая у нас в каком отношении – стоимость гранта, извините, не дает возможность нашим вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, в лаборатории, привлекать сильных профессоров. Поэтому мы сейчас очень серьезно думаем, как нам развивать региональные, в первую очередь, университеты, как давать им возможность развития академической инфраструктуры, строительства новых учебных корпусов, общежитий, формирования устойчивого кадрового костяка. Со следующего года начинается масштабная программа по развитию центров академического превосходства. Мы определили 15 региональных университетов и отдельно пять педуниверситетов, в которых будем с 2024 года системно вкладываться, потому что больших масштабных инвестиций, к сожалению, в первую очередь в инфраструктуру, лабораторное оборудование, развитие университетской науки, не было в последние годы. Саясат Нурбек

В качестве примера министр привел строительство студенческого кампуса академгородка в 1975 году в КазНУ им. аль-Фараби.

После этого, представьте, последние 50 лет мы не строили кампусов, больших академических городков. Инфраструктура наших университетов "зажата" городской инфраструктурой, города-то развивались, поэтому это серьезная проблема. Мы эту масштабную программу развития региональных университетов начнем реализовывать. Да, главная задача – это обеспечение сохранения и расширения доступа к качественному высшему образованию. Поэтому Послание очень своевременное, очень четкие даны были поручения. Саясат Нурбек

В заключение глава министерства заверил, что эти системные механизмы господдержки позволят детям, семьи которых не в состоянии оплачивать полную стоимость за обучение ребенка, поступить в университеты.

Выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о необходимости повышения качества высшего и среднего образования.

Он сообщил о планах государства выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

Также глава государства пообещал, что будут предоставляться льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. По его мнению, эти меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.