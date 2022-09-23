В Алматы прошел турнир по бильярдному спорту "Свободная пирамида с продолжением"

В Алматы Федерация бильярдного спорта РК впервые провела Чемпионат страны по дисциплине "Свободная пирамида с продолжением". Это новый, но уже полюбившийся всем формат игры в Пирамиду.

Для участия в турнире в Алматы съехались представители практически всех регионов Казахстана. Среди них – признанные, заслуженные и всеми любимые спортсмены: недавний триумфатор Кубка Кремля, ставший третьим из казахстанцев, завоевавших главный приз крупнейшего международного турнира МСМК, Ернар Чимбаев, чемпион мира Алибек Омаров и призеры различных международных турниров.

Фото: Федерация бильярдного спорта РК

После четырехдневных бильярдных баталий определились победители:

1 место – Арби Муциев МС, Алматы, победитель многих чемпионатов Казахстана и призер международных турниров;

2 место – Жанибек Казыбеков, чемпион Казахстана уже этого года, но в другой дисциплине.

Примечательно то, что эти же спортсмены играли в финале Чемпионата Казахстана по "Свободной пирамиде", но тогда победу одержал Жанибек, а Арби досталось "серебро".

3 место – Алибек Омаров, МСМК, Караганда.

Этот турнир стал отборочным в преддверии Чемпионата мира, который пройдет в Югорске с 4 по 8 октября.