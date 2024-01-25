Бильярдный сезон в Казахстане начался с рекорда

Следом прошел Кубок РК по комбинированной пирамиде для взрослых. А с 20 по 23 января в крупнейшем бильярдном клубе страны "Бастау" прошел крупный открытый международный турнир по "Пирамиде с продолжением", собрав рекордное количество участников из разных стран. 240 человек выступали в двух категориях: любители и профессионалы.

В финал турнира вышли два спортсмена из Казахстана: заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира Алихан Каранеев и чемпион мира из Караганды Алибек Омаров.





В упорной борьбе победу одержал Алихан Каранеев. Несмотря на длительный тайм-аут в спорте, Алихан уверенно прошел по турнирной таблице, доказав свой статус чемпиона и показав многочисленным зрителям красивую игру.



