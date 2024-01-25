Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бильярдный сезон в Казахстане начался с рекорда

Бильярдный сезон в Казахстане начался с рекорда Фото: федерация бильярдного спорта Республики Казахстан
В Федерации бильярдного спорта Республики Казахстан сезон начался очень активно. Сразу после празднования Нового года первыми стартовали юниоры, определив участников Чемпионата мира по комбинированной пирамиде в Бишкеке.
Следом прошел Кубок РК по комбинированной пирамиде для взрослых. А с 20 по 23 января в крупнейшем бильярдном клубе страны "Бастау" прошел крупный открытый международный турнир по "Пирамиде с продолжением", собрав рекордное количество участников из разных стран. 240 человек выступали в двух категориях: любители и профессионалы.

В финал турнира вышли два спортсмена из Казахстана: заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира Алихан Каранеев и чемпион мира из Караганды Алибек Омаров.

В упорной борьбе победу одержал Алихан Каранеев. Несмотря на длительный тайм-аут в спорте, Алихан уверенно прошел по турнирной таблице, доказав свой статус чемпиона и показав многочисленным зрителям красивую игру.

Партнерский материал.

Читайте также

в Алматы с 1 по 3 февраля 2024 года пройдет цифровой форум Digital Almaty 2024: Индустрия Х: цифровая эволюция будущего
Digital Almaty 2024: Индустрия Х – цифровая эволюция будущего
Прокуратура Костанайской области подвела итоги громких дел за 2023 год
Прокуратура Костанайской области подвела итоги громких дел за 2023 год
Privacу Day 2024 – AI и новые вызовы в приватности
Privacу Day 2024 – AI и новые вызовы в приватности
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: