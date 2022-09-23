Почему в Казахстане до сих пор не работает закон о защите животных

Представители ветеринарных служб и защитники животных утверждают, что выполнить нормы нового закона "Об ответственном обращении с животными" невозможно. Закон есть, а техспецификации нет. Как в городах РК решают этот вопрос – в материале Zakon.kz.

Печальная статистика

Уже в текущем году от укусов животных в Семее пострадало более 430 человек, в том числе и дети. По словам сотрудников ГКП на ПХВ "Семей-Вет" и в городе, и в пригородных селах бездомные собаки отличаются большими размерами и силой. Очень часто отлавливают беспризорных алабаев, овчарок, ротвейлеров, хаски и других породистых собак. И далеко не каждая брошенная людьми собака – ласковый домашний пес. В большинстве случаев – это одичавшие, агрессивные животные, сбившиеся в большие стаи.

В прошлом году мы три дня отлавливали двух огромных собак в селе Маралды Жиеналинского сельского округа в пригороде Семея. Видимо, это были собаки, скрещенные с волками. Их коварству не было предела. Мы ничего не могли поделать: они нападали на жилье и курятники в самую глухую ночь, перед рассветом, когда все крепко спят, – вспоминает директор "Семей-Вет" Естай Алимбеков.

Фото: Zakon.kz

Тем временем, жители города Атырау требуют кардинальных мер в решении "собачьего вопроса". По данным пресс-службы департамента здравоохранения Атырауской области, за 8 месяцев 2022 года в областную детскую больницу с укусами собак попали 474 ребенка, и это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Достается и взрослым, в нынешнем году в травмпункт Атырауской областной больницы обратились 178 жителей Атырау, покусанные бродячими собаками.

Случаев нападения и укусов бродячих животных в Мангистау с каждым годом становится все больше. Если два года назад таких случаев было 1210, то в 2021 году пострадали 1382 человека. За первую половину 2022 года от укусов животных пострадал 781 человек, из них 433 ребенка.

В Караганде точными данными о численности собак никто не обладает, но бродячие животные

продолжают представлять угрозу здоровью и жизни населения. Только в 2022 году с жалобами на их укусы в медицинские организации обратились более 500 человек.

Закон не работает – деньги на ветер

Ежегодно в Караганде отлавливают и уничтожают около 2 тыс. бездомных животных, расходуя из бюджета 7 млн тенге. Но указанные траты безрезультатны. Четвероногих на улицах не становится меньше. Зоозащитники утверждают, что новый закон "Об ответственном обращении с животными" в Караганде не работает.

Раньше в соответствии с имеющейся бюджетной программой государственные органы были вправе выделять средства только на отлов и уничтожение животных. Сейчас – на отлов, содержание в приюте, чипирование и стерилизацию. Но по факту ничего не изменилось: большую часть отловленных животных по-прежнему умерщвляют на месте, оставшуюся – в вольерах на скотомогильниках. Дело в том, что приюты для них отсутствуют. Выделение средств на строительство питомников законодатели не предусмотрели, – говорит председатель ОО "Дари добро" Инна Радченко.

Тратить бюджетные средства в более гуманном ключе чиновникам также не позволяет то, что правила, определяющие механизм действия закона на территории Карагандинской области, еще не вступили в силу.

Фото: Zakon.kz

В Павлодаре, где ежегодно отлавливают по 12 тысяч бродячих собак, сотрудники отдела ветеринарии также обращают внимание на то, что реализовать все задачи прописанные в законе пока невозможно – не разработана соответствующая техническая спецификация.

Техническое задание для разработки проектно-сметной документации для строительства приюта мы разрабатывали на свой страх и риск, ведь в законе никак не оговаривается, к примеру, какого размера должен быть вольер для собак? Не известно также, сколько корма должно быть выделено на одно животное при его содержании в приюте. Всt это в законе никак не прописано, – рассказал руководитель отдела ветеринарии и лицензирования управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

В Таразе наиболее активные защитники собачьих прав обратили внимание лишь на некоторые нормы закона РК "Об ответственном обращении с животными". Они требуют, чтобы собак отлавливали, не причиняя им боль и страдания, помещали в место временного содержания, вакцинировали, стерилизовали, и лишь затем выпускали на улицу или находили им хозяев. Однако действительность оказалась не такой радужной, как представлялось разработчикам зоозащитного закона. По информации руководителя управления ветеринарии акимата Жамбылской области Нуржаса Курмантаева, в этом году на реализацию всех норм зоозащитного закона из республиканского бюджета запрошено 52 млн тенге. Если их выделят, то, возможно, в области наступит мир между собакой и человеком.

Также как в Павлодаре, жителей Тараза беспокоит практическая составляющая реализации законодательства.

Я на собственном опыте убедилась, что процедура стерилизации домашнего питомца – непростая задача. Для этого мне пришлось взять на работе недельный отпуск за свой счет. И в течение нескольких дней после стерилизации я следила за собакой, давала ему препараты, не позволяла зализывать швы. Как все это обеспечить в условиях собачьего приюта, трудно представляю. Жительница Тараза Алия Беркалиева

Фото: Zakon.kz

В ветеринарной станции города Тараза готовы передать часть своих обязанностей в конкурентную среду. По словам директора городской ветеринарной станции Сакен Нуржаубаев, с начала текущего года в Таразе было отловлено 4630 собак и кошек. Из них 453 помещено в место временного содержания. В настоящее время при ветстанции действует только одна бригада по отлову бездомных собак и кошек. В последний раз материально-техническая база улучшалась в 2015 году. Кроме того, с 2016 года не менялся прейскурант на отлов животных. Согласно ему одно пойманное животное оценивается в 2916 тенге. С учетом всех затрат на эту работу, специалисту остается всего 215 тенге, что ловцов не очень устраивает.

В ЗКО на отлов бродячих животных в 2022 году выделено почти 19 миллионов тенге. Но, несмотря на это, жители Уральска считают отлов собак неэффективным, а бродячие животные продолжают сворами бегать по улицам города. Служба по отлову собак в Уральске применяет препарат "Детелин" для усыпления животных, которые с помощью дротиков попадают в организм животных. После этого собаки засыпают и их отвозят на стерилизацию, которая проводится на базе Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. Там всех отловленных собак чипируют и стерилизуют. Во время отлова сотрудники ветстанции записывают место, где поймали каждую собаку и после стерилизации возвращают ее на место отлова.

Фото: Zakon.kz

На стерилизацию в 2021 году по тендеру был определен победитель и заключен договор сразу на 4,6 года. Сумма договора составляет чуть более 80 млн тенге: 2021 год – 10,9 млн тенге, 2022 год – 18,9 млн тенге, 2023 год – 17,9 млн тенге, 2024 год – 16,9 млн тенге, 2025 год – 15,3 млн тенге.

После выделения средств работа по стерилизации животных продолжилась. За первое полугодие 2022 года в Уральске поймали более 2000 особей диких собак и кошек, из них 689 – усыпили, 1168 – простерилизовали.

Примечательно, что из общей сумму на сам отлов животных в 2022 году выделено 9 млн тенге, на одну собаку рассчитано – 3600 тенге, остальные средства уходят на стерилизацию, зарплату сотрудникам, налоги и ГСМ.

В службе отлова в Уральске работают 6 человек, зарплата каждого – 85 тысяч тенге. Также как и на юге Казахстана, в сотрудников службы отлова не устраивает невысокая заработная плата.

В Мангистау отловленных животных не стерилизуют – содержать их негде, а вот на их уничтожение выделяют средства – в этом году около 6 млн тенге.

Меры были приняты исключительно по жалобам жителей, заявивших об опасности, которая исходит от бездомных собак. Чуть больше двух тысяч бродячих животных отловлены с момента вступления в силу закона об ответственном обращении с животными, то есть со 2 марта текущего года, – рассказал и. о. руководителя управления сельского хозяйства области Бердибек Маркабаев.

Мы в ответе за тех, кого приручили

В Павлодарской области бродячих животных отлавливают и передают зоозащитникам, которые потом стараются найти им новых хозяев. Правда, приютить всех четвероногих просто физически невозможно. Поэтому сотрудники управления ветеринарии вместе с зоозащитниками, представителями акиматов, полицией и другими госорганами проводят разъяснительную работу среди населения.

В Атырау зоозащитники нашли иной выход из ситуации. На пожертвования сердечных людей они снимают базу в пригороде и помещают туда бездомных псов и кошек. Такое соседство беспокоит жителей поселка Кокарна, и дошло до того, что люди пошли на прием к градоначальнику и поставили вопрос ребром – убрать собак как можно дальше из населенного пункта. Аким города пошел людям навстречу, пообещав выделить под питомник другой участок.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Атырауской области Азамата Айткалиева, бродячие собаки не отстреливаются, а отлавливаются, проходят специальное обследование у ветеринара, специалиста-кинолога и зоопсихологов. Собак очищают от глистов, блох, им ставят прививку от бешенства, кастрируют и чипируют.

Фото: Zakon.kz

Как рассказала руководитель общественного фонда "Доброе сердце" Венера Манасова, "на стерилизацию и вакцинацию одной собаки выделено 18500 тенге, и это самый минимум.

Мы уже помогли со стерилизацией 400 собак, а план 1100 животных. У нас имеется 16 соток земли для питомника, он огорожен, но его не строят, да и территории недостаточно, нужно 20 соток. Сейчас в питомнике в селе Кокарна содержатся 120 собак, в других питомниках ещё почти 80. Выпустить бродячих овчарок, алабаев мы не можем. Кто знает, вдруг они нападут на людей, поэтому оставляем их у себя, – рассказывает Венера Манасова.

В Уральске жители также жалуются на бродячих собак, которые лежат на детских площадках, бегают по школьным дворам и пугают детей. Когда на место вызова приезжает служба отлова, зоозащитники вступают с ними в конфликт, не дают забирать бродячих животных и снимают все происходящее на видео, выкладывая затем их в соцсети. Тем временем собак на улицах города меньше не становится. Одни жители города требуют отстреливать животных, другие считают, что с братьями меньшими нужно обращаться гуманно.

Фото: Zakon.kz

Правозащитники Семея выступают за то, чтобы менять методы и формы работы с животными, считая, что те же самые бюджетные средства лучше и эффективнее перенаправить на реализацию совместных проектов с волонтерскими организациями и ветеринарными службами, проводя постоянную работу по стерилизации животных и возвращению их в естественную среду.

Однако представители ветеринарных служб с этим категорически не согласны.

Во-первых, стерилизация – это не гарантия того, что собака никогда не проявит агрессию. А во-вторых, зоозащитники забывают, что бездомные собаки и кошки – переносчики очень опасных, даже смертельных инфекций. Например, бруцеллез или бешенство. Кроме того, они болеют массой других инфекций, разносят паразитов, – говорит заместитель директора ГКП на ПХВ "Семей-Вет" Еркебулан Байгалиев.

Однако и в службе отлова бездомных животных понимают, что государству пора менять свою стратегию работы. Необходимо строить питомники, создавать условия для содержания животных, проводить стерилизацию, лечить от болезней и инфекций, заниматься поиском хозяев.

Фото: Zakon.kz

В Актау приют для бездомных собак оставляют без крыши над головой. Восемь лет назад участок недалеко от города предоставил один из бизнесменов. Земля площадью 1,5 га на тот момент пустовала. Четверть участка передали под приют для бездомных животных. Волонтеры начали обустраивать центр временной передержки. Хотя для многих животных этот "дом" стал не временным, а постоянным. За 8 лет число собак выросло до 250, еще 30 – в стационаре – здесь искалеченные и больные животные, кроме того полсотни животных на передержках или дома у волонтеров. Расходы в месяц на приют – не меньше миллиона тенге. В день на корм собакам уходит минимум 60 килограммов крупы и 30 килограмм мяса. Иногда волонтеры закупают сухой корм – а это почти 70 тысяч тенге. Все это волонтеры закупают на деньги от неравнодушных горожан.

Фото: Zakon.kz

Но сегодня участок, где находится собачий приют, выставляют на продажу за 45 млн тенге. Такие расходы волонтеры даже при поддержке населения не потянут. В аренду владелец участка сдавать его отказался. Размещать животных больше негде, государственных приютов в городе нет. В акимате города Актау отмечают – ПСД на новый приют уже готовят, но построят его не раньше, чем через два года. Причем, власти столкнулись с тем, что никаких типовых правил для строительства приютов в стране нет, зато закон, обязывающий их строить, есть.

А пока акимат разрабатывает документы, приют уже завтра может остаться на улице и уже сейчас ищет меценатов, готовых помочь животным выжить.

Напомним, закон "Об ответственном обращении с животными", вступивший в силу 2 марта 2022 года, вместо мгновенного уничтожения четвероного при отлове предполагает помещение в приют, откуда его может забрать новый или уже существующий хозяин. Если же никто на него свои права так и не предъявит, предусмотрено дальнейшее чипирование, стерилизация и выпуск на волю.

Редакция готовит запрос в Минэкологии, чтобы получить ответ на проблемные вопросы, которые озвучили герои нашего обзора.

Авторы: Светлана Новак, Людмила Мельник, Ксения Бескровная, Екатерина Гуляева, Владимир Долгушев, Алмас Омар, Кирилл Александров

Фото: Ануара Абилгазиева, Людмила Мельник, Екатерина Гуляева, ГКП на ПХВ "Семей-Вет", Кирилл Александров