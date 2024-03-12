Билет в один конец: почему зоозащитники против введения эвтаназии для бродячих животных

Закон "Об ответственном обращении с животными" уже не раз претерпевал изменения. В феврале этого года депутаты вновь обратили внимание на закон, предложив ряд новых норм, которые зоозащитники уже назвали скандальными и противоречащими гуманному отношению к животным.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, что не так с предлагаемыми поправками депутатов.

В декабре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал долгожданный закон "Об ответственном обращении с животными", однако фактически он начал действовать только с марта 2022 года. Его основная цель была в первую очередь защитить братьев меньших от жестокого обращения.

В основу закона заложили следующие принципы:

персональную ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного;

защиту животных от жестокого обращения;

воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Также принятым законом усилили уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными.

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Несмотря на принятый закон, факты жестокого обращения с животными периодически продолжали всплывать в СМИ. И даже введение штрафов не повлияло на улучшение ситуации, животных продолжали истязать и убивать.



В мае 2023 года в Алматы прошел митинг против жестокого обращения с животными. Тогда на акцию протеста собрались около 500 неравнодушных жителей города.

По словам организаторов, даже спустя год после принятия закон не начал работать в полной мере. Зоозащитники отметили, что в стране по-прежнему применяют негуманные методы регулирования численности бродячих животных. Не изменилась и ситуация с приютами, которых в стране катастрофически не хватает.

Фото: Zakon.kz

К слову, митинг этот прошел после выступления президента. В апреле 2023 года на совещании по вопросам социально-экономического развития страны глава государства отметил, что к нему постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, якобы ссылаясь на закон. Тогда же он поручил принять меры.

"Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Прошло чуть меньше года, 14 февраля, депутаты Мажилиса вновь приняли в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными". Документ был инициирован депутатами в целях повышения ответственного обращения и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.

Новые поправки, уже получившие большой резонанс в обществе, включают применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями в течение 15 дней (если это бродячие животные) и в течение 60 дней (если это безнадзорные животные). Кроме того, в законопроект включили норму, по которой владельцы смогут на законодательном уровне отказываться от своих питомцев, с одной пометкой – после пристройки животных в пункт временного содержания.

Глава профильного ведомства – министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ранее комментировал новый законопроект депутатов, где заявил, что действующий закон не работает так, как нужно. По его словам, количество бродячих животных не уменьшается, помимо этого, не уменьшились и факты нападения собак на людей.

Министр также считает, что применение эвтаназии к собакам и кошкам не повлияет на имидж страны, якобы такая практика применяются во многих странах мира. При этом у самого министра, как он рассказал, две собаки.

"Этот вопрос нужно рассматривать совокупно. Во-первых, нужно повысить ответственность хозяев. Если ты взял щенка, то подумай, сможешь ли ты его содержать до самой смерти, старости. У меня, например, мои собаки очень старые, им по 13 лет. И я вижу, как они стареют. Мне очень жалко их, потому что они недолго живут. Поэтому я хочу сказать, что ответственность здесь нам надо разъяснять, объяснять, что и делается сегодня местными сотрудниками именно в части ответственности хозяев", – добавил глава Минэкологии.

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В свою очередь юрист Мария Байдельдинова отметила, что возможность применения эвтаназии уже была предусмотрена в законе, но не как основной метод регулирования численности бездомных животных. В действующей редакции закона "Об ответственном обращении с животными" предусмотрен комплекс мер для решения этой проблемы, в частности, использование метода ОСВВ (отлов –стерилизация – вакцинация – выпуск). Предлагаемые же поправки депутатов устанавливают эвтаназию в качестве основного, если не единственного способа регулирования численности бродячих животных.



"Предлагаемые депутатами поправки отбрасывают нас назад и во времени, и в репутационном рейтинге в мировом сообществе. Эвтаназия без применения других мер регулирования численности животных – это попытка вычерпать воду из лодки, в которой зияет пробоина. Это негуманная и неэффективная борьба с последствиями, в то время как решение проблемы – это действия, направленные на устранение причин. В данном случае первопричина – это безответственность людей", – объяснила Мария Байдельдинова.

По ее словам, усыпление является неэффективной мерой регулирования численности бездомных животных. Об этом говорят как многочисленные международные зоозащитные организации, так и Всемирная организация по охране здоровья животных.

"Я понимаю, что вопрос гуманности по отношению к другим живым существам – это вопрос, до которого нужно морально дорасти. Невозможно заставить человека испытывать сострадание, приводя аргументы и взывая к здравому смыслу. Но даже для тех, кто не обладает эмпатией, вопрос о гуманности должен быть важным хотя бы потому, что гуманность – это современное требование мирового сообщества. Поэтому очень надеюсь, что поправки, дозволяющие регулирование численности бездомных животных путем эвтаназии, не примут. Повторюсь, этот метод неэффективный и негуманный", – добавила юрист Мария Байдельдинова.

К слову, зоозащитники уже запустили петицию против новых поправок в закон "Об ответственном обращении с животными". Активисты отмечают, что в новых поправках под разными благовидными предлогами предусмотрено уничтожение не только больных, но и здоровых животных. Петицию уже поддержали почти 29 тыс. человек.

На вопрос о том, каким гуманным способом возможно урегулировать численность бродячих животных в Казахстане, юрист обратила внимание на Кодекс здоровья наземных животных, который содержит следующие нормы:

информационно-разъяснительную кампанию и юридические рамки для повышения ответственности владельцев собак;

регистрацию и идентификацию собак;

контроль размножения;

операции по отлову, возвращению владельцам, адаптацию и выпуск на свободу;

контроль окружающих условий, например, открытых мусорных контейнеров;

контроль внутренних перемещений собак (выгул на поводке, запрет свободного выгула);

регулирование торговли собаками.

"Использование эвтаназии как единственного способа регулирования численности, без применения всего комплекса мер, приведет к тому, что улицы городов, пусть ненадолго освободившись от бездомных животных, очень скоро, в рамках одного сезона, снова окажутся наполненными ими. Без повышения уровня информированности населения о необходимости предотвращения появления нежелательного потомства у питомцев и без повышения ответственности владельцев, уничтожение животных не будет иметь результата", – считает Мария Байдельдинова.

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В то же время метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск), уже давно признан международными организациями и является единственным гуманным и устойчивым подходом регулирования численности бездомных животных, имеющим долгосрочный эффект.



По ее словам, большинство стран Восточной Европы, а также многие страны Западной Европы и Азии используют ОСВВ для регулирования численности бездомных животных – собак, кошек и даже птиц.

"Да, стерилизация не делает собак менее агрессивными. Менее агрессивными их делает отсутствие необходимости бороться за пропитание, защищать потомство, защищаться самим от агрессии людей. И программа ОСВВ, осуществленная с умом, решит все эти проблемы", – заявила Мария Байдельдинова.

Руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина также не согласна с предлагаемыми поправками депутатов. Зоозащитница считает, что они приведут к катастрофе, которая коснется всего общества.

"Доказано, что уничтожение животных не работает и проблему не решает. Когда был принят закон, по статистике количество нападений и укусов пошло на убыль, их стало меньше. То есть проблема начала решаться хоть как-то. Это при том, что закон не исполняли полноценно, его саботировали очень многие госорганы. Сейчас эти поправки просто вывернут его наизнанку и отменят все, что было прописано в законе. А самое главное – ответственность владельцев за своими животными", – сказала Мария Гребенкина.

По ее мнению, во всем, что сейчас происходит с животными, виноваты безответственные хозяева. Новые поправки усугубят ситуацию, потому что снимут всю ответственность с владельцев питомцев.

"Люди будут продолжать брать животных, а когда "наиграются" просто отдавать в отловы, где им останется жить всего 15 дней", – подчеркнула зоозащитница.

К слову, в Казахстане всего три крупных отлова, куда можно сдавать животных, – в Астане, Алматы и Шымкенте. По сути, это закрытые учреждения, куда даже волонтеры попасть не могут, чтобы проверить в каких условиях содержатся животные.

"Другое дело, какое общество мы получим. Какими у нас будут дети в таком обществе? Мне страшно не только за животных, но и за людей. Потому что очередная мамочка возьмет котенка ребенку, а как только он надоест, его отдадут в отлов. А через неделю ребенок снова захочет щеночка или котенка. Ребенок будет расти в атмосфере безответственности и с осознанием, что можно "поиграться" и ничего за это не будет", – добавила Мария Гребенкина.

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Она считает, что за 5-6 лет в Казахстане можно полностью решить проблему с бездомными животными. Если установить более жесткие требования к их владельцам, как это когда-то сделали в Нидерландах.



"В Нидерландах за несколько лет избавились от бездомных животных. В 2016 году они стали первой страной без бездомных собак на улицах. Они просто ужесточили ответственность для владельцев: выбросил животное – огромный штраф. А пока у нас на улицах уничтожали животных, дома под защитой хозяев продолжали рожать Жучки и Мурки. Они рожают, их выбрасывают, потом ловят и уничтожают. Это бесконечный процесс. Запретите это, обяжите владельцев стерилизовать животных, наложите штрафы и завтра бродячих животных на улицах не будет", – заявила руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина.

Зоозащитница, юрист Лилия Сарсенова также добавила, что в случае принятия поправок в закон, по сути, государство начнет поощрять безответственное обращение граждан с животными.

"По новым поправкам предлагается относить животных в отловы, или как говорят в пункты временного содержания. Таким образом человек и избегает наказание за безответственное обращение с животным, и государство как бы его даже поощряет. Но ведь пункты временного содержания рассчитаны на 15 дней. Получается, что животное будут отдавать туда на гибель, то есть поощрять безответственное обращение граждан с животными", – сказала она.

По ее словам, 15 дней содержания в отловах – это абсолютно маленький срок, который противоречит Гражданскому кодексу, ограничивает право собственности, поскольку среди безнадзорных животных могут оказаться и владельческие.

"Я сама как-то забрала овчарку из отлова в Астане. Она не ела, не пила, стрессовала. Я ее забрала, чтобы пристроить. Желающих было много, но я решила отдать ее Нацгвардии. В пункте временного содержания она находилась больше двух месяцев. То есть теоретически по новым поправкам у собаки не было бы никаких шансов на пристройство", – добавила Лилия Сарсенова.

Фото: pxhere

Эксперты в один голос утверждают, что с большой вероятность скандальные поправки все же могут принять. Однако надеются, что голоса неравнодушных казахстанцев все же будут услышаны, а животные не останутся без защиты.