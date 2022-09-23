В Караганде полицейский получил ранение во время погони

В Караганде полицейские выясняют обстоятельства погони, в ходе которой был ранен оперативный сотрудник, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в Telegram-канале polisia.kz, 23 сентября около 11:30 в Караганде неизвестные лица с оружием покушались на жизнь местного жителя, после чего скрылись на автомашине.

Один из фигурантов, применив оружие, пытался скрыться от преследовавших его сотрудников полиции. При его задержании оперативный сотрудник был ранен. Факт зарегистрирован в полиции, обстоятельства выясняются, – говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных лиц.

В начале августа сообщалось, что погоня столичных полицейских в стиле GTA за Toyota Camry рассмешила Казнет.