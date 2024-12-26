Полицейских в Караганде лишили погон за пытки свидетеля

В Караганде за пытки осуждены два сотрудника полиции. Об этом стало известно Zakon.kz 26 декабря 2024 года из заявления региональной прокуратуры.

Согласно распространяемому сообщению, Управление досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области расследовало уголовное дело о пытках, примененных сотрудниками полиции к свидетелю.

По материалам следствия, свидетеля вызвали в полицию для допроса по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью. В кабинете двое оперативников оказывали на него психологическое давление и нанесли телесные повреждения, чтобы получить признательные показания.

В результате специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал старших оперативников отдела криминальной полиции виновными по статье 146 часть 2 пункт 1 УК РК и приговорил их к 3 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденные также лишены звания "капитан полиции". Им назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

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