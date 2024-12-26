Полицейских в Караганде лишили погон за пытки свидетеля
Согласно распространяемому сообщению, Управление досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области расследовало уголовное дело о пытках, примененных сотрудниками полиции к свидетелю.
По материалам следствия, свидетеля вызвали в полицию для допроса по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью. В кабинете двое оперативников оказывали на него психологическое давление и нанесли телесные повреждения, чтобы получить признательные показания.
В результате специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал старших оперативников отдела криминальной полиции виновными по статье 146 часть 2 пункт 1 УК РК и приговорил их к 3 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Осужденные также лишены звания "капитан полиции". Им назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения.
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