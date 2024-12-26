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События

Полицейских в Караганде лишили погон за пытки свидетеля

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:44 Фото: polisia.kz
В Караганде за пытки осуждены два сотрудника полиции. Об этом стало известно Zakon.kz 26 декабря 2024 года из заявления региональной прокуратуры.

Согласно распространяемому сообщению, Управление досудебного расследования прокуратуры Карагандинской области расследовало уголовное дело о пытках, примененных сотрудниками полиции к свидетелю.

По материалам следствия, свидетеля вызвали в полицию для допроса по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью. В кабинете двое оперативников оказывали на него психологическое давление и нанесли телесные повреждения, чтобы получить признательные показания.

В результате специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал старших оперативников отдела криминальной полиции виновными по статье 146 часть 2 пункт 1 УК РК и приговорил их к 3 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденные также лишены звания "капитан полиции". Им назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

24 декабря стало известно, что в Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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