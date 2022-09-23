Гибель первокурсника в Шымкенте: родные разгневались на директора колледжа

В шымкентском колледже, где погиб студент, произошел скандал. Близкие парня пришли туда, чтобы поговорить с директором, однако он так и не вышел, сообщает Zakon.kz.

Отвечать перед разгневанными людьми пришлось начальнику отдела образования. Она пообещала, что виновные будут уволены, сообщает КТК.

Претензии у родственников есть и к полиции. В деле о смерти студента до сих пор нет подозреваемых, хотя участники драки известны.

Нурхат в семье был единственным сыном из пятерых детей. После 9-го класса он поступил в шымкентский колледж имени Манапа Утебаева. А накануне его родным сообщили, что бездыханное тело парня нашли в его комнате в общежитии.

Очевидцы рассказали: умер Нурхат после того, как двое учащихся ударили его в грудь и в плечо. Мать уверена: к трагедии привела дедовщина в колледже. По ее словам, парень с первых дней стал просить прислать ему деньги.

Нурхат просил деньги у всех родных, у сестер. Но ни на что не жаловался. Его запугивали, угрожали, вымогали деньги. Но он нам не признавался. Только однажды сказал, что ему здесь очень трудно. Но добавил: "Я мужчина, я справлюсь". И обещал, что доучится, что все будет хорошо. Мать Нурхата Айжан Кашаганова

Во всем колледже не нашлось ни одного человека, кто смог бы ответить на вопросы убитых горем родителей. Разговаривать с ними приехала начальник городского управления образования.

За безответственное отношение к своей работе должностные лица, директор колледжа и его заместители будут привлечены к строгой ответственности, вплоть до увольнения. Сейчас создана комиссия из 15 человек, которая занимается выяснением всех деталей произошедшего. Руководитель Управления образования города Шымкента Жанат Тажиева

Есть претензии у родных парня и к полиции. По их словам, известно, кто его бил, но в деле официально нет подозреваемого. Не изъято, по их словам, и видео с камер наблюдения. Поэтому следствию близкие тоже не доверяют.

Двое его вывели из комнаты. Шли по коридору. Потом один резко развернулся и ударил Нурхата. Нурхат наклонился, тогда его ударил второй парень. Нурхат упал на пол, у него изо рта пошла пена. Они признались, что он упал, а потом задохнулся, и медсестра так говорит. Но, несмотря на то, что Нурхат умер, никого не арестовали, подозреваемых нет. Что мы должны сделать, чтобы добиться справедливости? Родственник Нурхата Рахман Озенбаев

В полиции ответили, что дело заведено, назначены экспертизы, по результатам которых будут приниматься процессуальные решения.

Но родные погибшего требуют, чтобы дело взяла на контроль Генеральная прокуратура. А вся администрация колледжа, по их мнению, должна быть уволена.