Общество

54 студента-призрака: директор колледжа организовал аферу на миллионы тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директора ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 19 ноября рассказали, что подозреваемый организовал фиктивное зачисление 54 человек, которые фактически учебу не посещали.

"Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты – им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев – повышенные. На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты. Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами", – сообщили в АФМ.

В результате похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.

В отношении директора колледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда на его квартиру наложен арест.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Кызылординской области руководители ТОО провернули аферу с экспортом рыбы на 254 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
