Головкину назначили бой с обязательным соперником
У Головкина и Лары будет месяц, чтобы договориться о бое. Срок поставлен до 23 октября, следует из сообщения WBA.
По правилам WBA, чемпион должен защищать свой титул против официального претендента через 120 дней после завоевания титула.
В случае, если в назначенный срок Головкин и Лара не смогут договориться о поединке, будут назначены промоутерские торги с разделением призового фонда в соотношении 75% к 25% в пользу Головкина.
18 сентября Головкин уступил Альваресу. Бой завершился в пользу Сауля Канело Альвареса решением судей. Поединок Головкин – Канело посетили почти 20 тыс. зрителей
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