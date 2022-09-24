Головкину назначили бой с обязательным соперником

Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) распорядился провести обязательный бой между суперчемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным и чемпионом этой же категории Эрисланди Лара, сообщает Zakon.kz.

У Головкина и Лары будет месяц, чтобы договориться о бое. Срок поставлен до 23 октября, следует из сообщения WBA.

По правилам WBA, чемпион должен защищать свой титул против официального претендента через 120 дней после завоевания титула.

В случае, если в назначенный срок Головкин и Лара не смогут договориться о поединке, будут назначены промоутерские торги с разделением призового фонда в соотношении 75% к 25% в пользу Головкина.

18 сентября Головкин уступил Альваресу. Бой завершился в пользу Сауля Канело Альвареса решением судей. Поединок Головкин – Канело посетили почти 20 тыс. зрителей

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