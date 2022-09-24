ООН предупредила об обострении гуманитарного кризиса на Гаити

На Гаити продолжаются беспорядки. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие во всех формах за последние недели. Он призвал все стороны объединить усилия, чтобы добиться деэскалации ситуации и восстановить стабильность, сообщает Zakon.kz.

Миссия ООН призывает заинтересованные стороны в Гаити к конструктивному обсуждению будущего страны и поддерживает усилия по достижению консенсуса.

Гуманитарные агентства требуют немедленно прекратить нападения на гуманитарную инфраструктуру и разграбление складов.

Общенациональные протесты вызваны повышением цен на бензин. Гаити борется с многочисленными кризисами экономического, политического, гуманитарного характера и кризисом безопасности.

🇭🇹 #Haiti Гаити улсад иргэд ЗГ бодлого болон үнийн өсөлтмйг эсэргүүцэн жагссаар👇😲



💬 Банкууд хаалттай, иргэдийн халаас хоосорчээ. Өлсгөлөн иргэд голоо зогоохын тулд хулгай, дээрэмдээ тулж нийгэм гүн хямралд автжээ😱 pic.twitter.com/TDvnxFFRQH September 16, 2022

Президент страны Жовенель Моиз был убит в июле прошлого года, а в августе того же года землетрясение привело к массовым жертвам и разрушениям в южных районах Гаити.

Банды захватили значительную часть столицы Порт-о-Пренса и регулярно похищают местных жителей с целью получения выкупа. В городе регулярно слышна стрельба.

31 июля вооруженные банды устроили перестрелку рядом с резиденцией президента Гаити.

12 июля более 50 человек погибли в столкновениях бандитских группировок в столице Гаити.