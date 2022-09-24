ООН предупредила об обострении гуманитарного кризиса на Гаити
Миссия ООН призывает заинтересованные стороны в Гаити к конструктивному обсуждению будущего страны и поддерживает усилия по достижению консенсуса.
Гуманитарные агентства требуют немедленно прекратить нападения на гуманитарную инфраструктуру и разграбление складов.
Общенациональные протесты вызваны повышением цен на бензин. Гаити борется с многочисленными кризисами экономического, политического, гуманитарного характера и кризисом безопасности.
— r. davaadorj (@rdavaadorj) September 16, 2022
🇭🇹 #Haiti Гаити улсад иргэд ЗГ бодлого болон үнийн өсөлтмйг эсэргүүцэн жагссаар👇😲
💬 Банкууд хаалттай, иргэдийн халаас хоосорчээ. Өлсгөлөн иргэд голоо зогоохын тулд хулгай, дээрэмдээ тулж нийгэм гүн хямралд автжээ😱 pic.twitter.com/TDvnxFFRQH
Президент страны Жовенель Моиз был убит в июле прошлого года, а в августе того же года землетрясение привело к массовым жертвам и разрушениям в южных районах Гаити.
Банды захватили значительную часть столицы Порт-о-Пренса и регулярно похищают местных жителей с целью получения выкупа. В городе регулярно слышна стрельба.
31 июля вооруженные банды устроили перестрелку рядом с резиденцией президента Гаити.
12 июля более 50 человек погибли в столкновениях бандитских группировок в столице Гаити.