Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ООН предупредила об обострении гуманитарного кризиса на Гаити

ООН Фото: pixabay
На Гаити продолжаются беспорядки. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие во всех формах за последние недели. Он призвал все стороны объединить усилия, чтобы добиться деэскалации ситуации и восстановить стабильность, сообщает Zakon.kz.

Миссия ООН призывает заинтересованные стороны в Гаити к конструктивному обсуждению будущего страны и поддерживает усилия по достижению консенсуса.

Гуманитарные агентства требуют немедленно прекратить нападения на гуманитарную инфраструктуру и разграбление складов. 

Общенациональные протесты вызваны повышением цен на бензин. Гаити борется с многочисленными кризисами экономического, политического, гуманитарного характера и кризисом безопасности.

Президент страны Жовенель Моиз был убит в июле прошлого года, а в августе того же года землетрясение привело к массовым жертвам и разрушениям в южных районах Гаити.

Банды захватили значительную часть столицы Порт-о-Пренса и регулярно похищают местных жителей с целью получения выкупа. В городе регулярно слышна стрельба.

31 июля вооруженные банды устроили перестрелку рядом с резиденцией президента Гаити.

12 июля более 50 человек погибли в столкновениях бандитских группировок в столице Гаити.

Читайте также

Лукашенко заявил, что ему "осточертело" быть президентом

Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Новая Зеландия призвала Совбез ООН отменить право вето

Ирина Лукичева
ООН Гаити
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Концерт Димаша в Алматы
Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления