"Барыс" разгромно проиграл "Северстали" в матче КХЛ

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с ярославским "Локомотивом" 26 сентября, сообщает Zakon.kz.

В первом матче выездной серии "Барыс" уступил "Северстали". Линден Вей пропускал встречу по состоянию здоровья. Второй матч подряд с первого вбрасывания начал Юлиус Гудачек.

Его сухая серия продлилась чуть более 62 минут. Хозяева повели в счете после довольно курьезного гола, который был записан на Дмитрия Моисеева. После этого эпизода "Северсталь" контролировала шайбу и подолгу гостила в зоне соперника. Однако на перерыв команды ушли при равенстве на табло. Джереми Бракко за 29 секунд до сирены отличной передачей нашел на чужом пятаке Антона Сагадеева, и 89-й номер "Барыса" с близкого расстояния не промахнулся.

Второй отрезок вновь остался за череповчанами, которые дважды реализовали большинство усилиями Кирилла Пилипенко и Руслана Абросимова. Чуть позже Александр Петунин забил гол головой, и заставил тренерский штаб "Барыса" заменить вратаря – на льду появился Никита Бояркин. В концовке периода Джереми Бракко вернул астанчан в игру.

Но спасти матчи у подопечных Андрея Скабелки не получилось. Моисеев реализовал выход один на один с вратарем и оформил дубль.

Казахстанцы потерпели пятое подряд выездное поражение.

26 сентября "Барыс" в Ярославле сыграет с "Локомотивом".

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