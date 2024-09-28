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"Барыс" проиграл подмосковному "Витязю" в матче чемпионата КХЛ

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 04:33 Фото: Instagram/barys_official
28 сентября "Барыс" потерпел поражение на своем льду, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась сухим поражением казахстанской команды со счетом 0:2. В составе гостей голами отметились Иван Чехович и Николя Баптист.

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 04:33

Фото: Instagram/barys_official

Следующий матч "Барыса" пройдет 30 сентября. Хоккеисты встретятся с нижегородским "Торпедо".

Днями ранее в дебютной игре при новом наставнике астанчанам удалось минимально победить ХК "Сочи".

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