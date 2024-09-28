"Барыс" проиграл подмосковному "Витязю" в матче чемпионата КХЛ
Фото: Instagram/barys_official
28 сентября "Барыс" потерпел поражение на своем льду, сообщает Zakon.kz.
Встреча завершилась сухим поражением казахстанской команды со счетом 0:2. В составе гостей голами отметились Иван Чехович и Николя Баптист.
Фото: Instagram/barys_official
Следующий матч "Барыса" пройдет 30 сентября. Хоккеисты встретятся с нижегородским "Торпедо".
Днями ранее в дебютной игре при новом наставнике астанчанам удалось минимально победить ХК "Сочи".
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