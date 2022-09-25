КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Военные Северной Кореи осуществили успешный пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об этом распространило южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

На данный момент южнокорейский комитет проводит анализ дальности, высоты и скорости полета ракеты.

В начале лета Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

Власти Японии заявили по дипканалам протест КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал ряду ведомств приказ о подготовке к "непредвиденным ситуациям" после ракетного пуска.