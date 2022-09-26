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64-летний Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Стал отцом в восьмой раз Фото: Instagram/hilariabaldwin
У 64-летнего голливудского актера Алека Болдуина родился восьмой ребенок, сообщает Zakon.kz.

Это уже их седьмой общий ребенок. У 64-летнего актера есть еще 26-летняя дочь Айрленд. Ее мать бывшая жена Болдуина – Ким Бэсинджер.

Радостной новостью с подписчиками Хилария поделилась в социальных сетях. Супруги Болдуин дали дочке необычное имя.

Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту – Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме. Мы так рады отпраздновать эту замечательную новость вместе с вами. Хилария Болдуин

Кроме Иларии Каталины Ирены, в семье актера и 38-летнего фитнес-инструктора подрастают годовалая Лючия, полуторагодовалый Эдуардо, четырехлетний Ромео, пятилетний Леонардо, семилетний Рафаэль и восьмилетняя Кармен.

Алек и Хилария вместе уже 10 лет. Они поженились 30 июня 2012 года. 23 августа 2013 года у них родилась дочь Кармен.

Судя по фотографиям, Алек уже забрал жену и Иларию из больницы домой.

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