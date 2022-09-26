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В Казахстане усилили 8 ЦОНов для работы с иностранцами

В Казахстане 8 ЦОНов стали принимать иностранцев в усиленном режиме Фото: gov.kz
В связи с увеличением количества обращений иностранцев в ЦОНы государственной корпорацией "Правительство для граждан" было принято решение об обслуживании граждан других стран в отдельно усиленных ЦОНах, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в госкорпорации, ЦОНы в усиленном режиме работают в Астане, Алматы и Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях.

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах, – говорится в сообщении.

В "Правительстве для граждан" уточнили, что теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

  • Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, д. 6а;

  • Астана, ул. Сауран, д. 7;

  • Павлодар, ул. Павлова, д. 48;

  • Уральск, ул. Жамбыла, д. 81/2;

  • Костанай, ул. Гашека, д. 14;

  • Петропавловск, ул. Ауезова, д. 157;

  • Кокшетау, ул. Ауезова, д. 189а;

  • Актобе, пр. Санкибай батыра, д. 249.

В Казахстане усилили 8 ЦОНов для работы с иностранцами

Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В госкорпорации также отметили, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день.

Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Вместе с тем в "Правительстве для граждан" уточнили, что все ЦОНы в стране работают в штатном режиме – с 09:00 до 18:00 в будние дни, а дежурные ЦОНы принимают граждан с 09:00 до 20:00 в будни, по субботам – с 09:00 до 13:00.

Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414. Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием.Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

25 сентября сообщалось, что в Казахстане изменят график работы СпецЦОНов – это связано с их высокой загруженностью. Как рассказали тогда в госкорпорации "Правительство для граждан", 20 СпецЦОНов Казахстана будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 09:00 до 13:00, выдача документов будет происходить с 09:00 до 15:00.

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