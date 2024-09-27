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В Шымкенте обновлен график работы ЦОНов с 1 октября

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:23 Фото: gov4c.kz
Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Шымкенту выступила с обращением к казахстанцам. Согласно их заявлению, с 1 октября в городе будут работать два дежурных Центра по обслуживанию населения (ЦОНа), сообщает Zakon.kz.

По информации корпорации, с 1 октября по дежурному графику будут работать ЦОН Абайского района по адресу: ул. Мадели Кожа, 1Г и ЦОН Каратауского района, который находится по улице Толеметова, 35.

Дежурные центры принимают граждан в будни до 20:00, в субботу – до 13:00.

В продолжении отмечено, что дежурный спецЦОН продолжает принимать граждан адресу: мкр. Достык, 2343/1. Он работает в будни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Вместе с тем ЦОН Туранского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1Г с 1 октября переходит на обычный график работы – услуги будут оказывать только в будние дни до 18:00.

В корпорации попросили обратить внимание на то, что он расположен в одном здании с ЦОНом Абайского района.

Обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница).

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года за получением водительского удостоверения обратились свыше 24 тысяч жителей Шымкента. Однако успешно сдать экзамены и получить права смогли только 14 тысяч. Более 10 тысяч человек не прошли теоретический экзамен, как следствие – не были допущены на практику.

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